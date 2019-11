JAKARTA - Susi Pudjiastuti baru-baru ini mengunggah liburannya ke Yokohama, Jepang. Bahkan, dirinya turut mengajak salah satu cucunya.

Akan tetapi, dari pantauan akun twitter @susipudjiastuti, Jakarta, Selasa (5/11/2019), dirinya tidak hanya berlibur saja. Pasalnya, Susi tetap menghadiri kegiatan dari dunia kelautan, yakni Gala Dinner Sailor of The Seas di Yokohama, Jepang.

Terlihat dirinya menggunakan baju dasar hitam dengan corak bunga yang perak bercampur emas. Bahkan, terlihat dirinya bertemu dengan pendiri organisasi nonprofit, Sailors for the Sea (SfS), David Rockefeller Jr dan istrinya Susan Rockefeller.

"Bersama David Rockefeller Jr. dan Susan Rockefeller di acara Gala Dinner Sailor of The Seas, Yokohama," kutip keterangan unggahan tersebut.

Seperti diketahui, David Rockefeller Jr merupakan cucu miliarder Amerika Serikat sekaligus pendiri trah Rockefeller, John Davison Rockefeller.

Bapaknya, David Rockefeller merupakan seorang bankir Amerika Serikat yang merupakan ketua dan kepala eksekutif Chase Manhattan Corporation. Ia adalah anggota tertua dari keluarga Rockefeller dan Patriark keluarga dari Juli 2004 sampai kematiannya di bulan Maret 2017.

Unggahan tersebut sudah di sukai hingga 2.500 akun serta 273 kali di retweet dalam waktu 1 jam dicuitkan. Bahkan sudah ada sekira 105 komentar pada unggahan mantan Menteri KKP tersebut.

"Ibu sudah diakui sebagai penjaga laut tingkat dunia ... tetap berkarya Bu @susipudjiastuti," @de*i_d**ma**ti

"Mohon maaf, bila sampai hari ini, Ibu masih menjadi inspirasi bagi banyak warga +62. #BetterSeaBetterWorld," ujar @bi**a*da**3

"This tweet is lit You're on of global elites," @pik**h**R.