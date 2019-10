JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabinet Kerja I Ignasius Jonan tidak terpilih lagi dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pasalnya, posisinya digantikan oleh Arifin Tasrif.

Tidak hanya Jonan, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti juga tidak dipilih lagi oleh Presiden Jokowi. Menurut Jonan, Susi merupakan sosok yang bisa berpikir out of the box.

Baca Juga: Wishnutama Sebut Bekraf Masih Penting dan Sangat Strategis

"One of my favorite out of the box ministers and a good friend too, Susi Pudjiastuti. We will do more to public anywhere we go," tulis @ignasius.jonan di Instagram, Senin (28/10/2019).

Dalam postingan tersebut, dia menampilkan foto dirinya berdua dengan Susi. Di foto tersebut, Jonan tampil dengan berbalut batik sementara Susi memakai kaos lengan panjang.

Jonan juga mengatakan kalau tidak hanya memiliki pemikiran yang kreatif, baginya Susi juga merupakan sosok kawan yang baik. Jonan pun mengungkapkan bahwa mereka tidak akan berhenti berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan publik.

Perlu diketahui, Jonan dan Susi sama-sama terdepak dari jajaran kementerian. Kini, belum jelas status mereka berdua.

(kmj)