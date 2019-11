JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melakukan kunjungan kerja ke Dubai dan Abu Dhabi pada 6 November 2019.

Sri Mulyani dan Erick Thohir bertemu dengan State Minister of Finance H.E. Obaid bin Humaid Al Tayer dan Minister of Energy H.E. Suhail membahas pelaksanaan kerjasama Indonesia dan UAE terutama di bidang Investasi dan perdagangan.

Selain itu dibahas upaya membangun kerjasama antara dunia usaha serta BUMN dengan lembaga invetasi di UAE di bidang infrastruktur, pembangunan kawasan, dan sektor lainnya. Demikian dikutip dalam akun Instagram resmi Sri Mulyani @smindrawati, Jakarta, Minggu (10/11/2019).

Sri Mulyani dan Erick Thohir juga membahas situasi dan isu perekonomian global, seperti respons kebijakan terhadap pelemahan ekonomi global serta isu perpajakan internasional dan pajak digital.

Dalam kesempatan kunjungan kerja bersama Erick Thohir, Sri Mulyani juga mendapat penghargaan dalam Asian Business Leadership Forum 2019. Penghargaan diberikan untuk kategori Stateperson Award.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Anggota Kabinet dan Menteri Toleransi UEA, Sheikh Nahayan Mabarak Al Nahayan.

Sri Mulyani pun mengabadikan momen mendapatkan penghargaan ini bersama Erick Thohir melalui foto yang diunggah di akun instagram pribadinya.

Sri Mulyani yang memakai baju kombinasi berwana hijau serta selendang ini sambil memegang piala berwarna emas didampingi Erik Thohir yang menggunakan setelan jas lengkap berwarna hitam dengan dasi. Tak lupa, keduanya melemparkan senyuman.

