NEW YORK - Harga minyak turun tipis pada perdagangan awal pekan. Lambatnya kemajuan pada negosiasi perdagangan AS-China membuat harga minyak tertekan, namun sentimen tersebut tertahan data persediaan bullish di Amerika Serikat.

Melansir reuters, New York, Selasa (12/11/2019), minyak mentah Brent berjangka turun 33 sen ke USD62,18 per barel di mana sempat terjatuh ke level USD61,57 per barel di awal sesi. Sementara itu, Minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS turun 38 sen menjadi USD56,86 per barel.

Investor khawatir soal tekanan dari perang dagang AS-China yang sudah memakan waktu 16 bulan. Hal ini dikarenakan sentimen tersebut telah memperlambat pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia dan mendorong analis untuk menurunkan perkiraan permintaan minyak serta meningkatkan kekhawatiran bahwa kelebihan pasokan dapat berkembang pada tahun 2020.

"Kami memperkirakan perdagangan sideward akan berlanjut untuk saat ini, dengan berita utama konflik perdagangan kemungkinan akan menentukan arah," kata Commerzbank dalam sebuah catatan.

Presiden A.S. Donald Trump mengatakan pada hari Sabtu bahwa pembicaraan perdagangan dengan China berjalan dengan "sangat baik" tetapi Amerika Serikat hanya akan membuat kesepakatan jika itu adalah yang tepat untuk Amerika.

Trump juga mengatakan bahwa ada pelaporan yang salah tentang kesediaan A.S. untuk menaikkan tarif sebagai bagian dari perjanjian "fase satu", berita yang telah mendorong pasar.

Menggarisbawahi dampak perang dagang, data selama akhir pekan menunjukkan bahwa harga produsen China turun paling tinggi dalam lebih dari tiga tahun pada Oktober.

Penjualan mobil di China turun selama 16 bulan berturut-turut di bulan Oktober, data menunjukkan pada hari Senin.

Harga minyak melemah setelah data menunjukkan bahwa persediaan minyak mentah di Cushing, titik pengiriman untuk WTI turun sekitar 1,2 juta barel dalam sepekan hingga 8 November. "Tidak ada kisah nyata yang mendorong kami selama akhir pekan, dan tiba-tiba kami memiliki satu data keras yang menunjukkan bahwa mungkin pasokan minyak akan turun minggu ini," kata Phil Flynn, seorang analis di Price Futures Group di Chicago . Cushing inventaris telah tumbuh selama lima minggu berturut-turut, menurut data pemerintah, hingga laporan terbaru mingguan yang berakhir 1 November. Tetapi para analis memperkirakan bahwa untuk beralih setelah penutupan pada 30 Oktober dari Keystone Pipeline 590.000 barel per hari, arteri penting untuk impor minyak mentah berat Kanada ke Midwest AS, menyusul tumpahan minyak. Sementara itu, para investor khawatir tentang kelebihan pasokan minyak mentah, kata para analis. Arab Saudi meningkatkan produksi minyaknya pada Oktober menjadi 10,3 juta barel per hari, tetapi tetap memasok ke pasar minyak di bawah target produksi OPEC. Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak dan sekutu-sekutunya, sebuah kelompok yang dikenal sebagai OPEC +, mungkin akan memperpanjang kesepakatan untuk membatasi pasokan minyak mentah tetapi tidak mungkin memperdalam pemotongan mereka, kata menteri energi Oman, ketika Uni Emirat Arab mengatakan tidak khawatir tentang pertumbuhan jangka panjang dalam permintaan minyak. OPEC +, yang sejak Januari memangkas produksi sebesar 1,2 juta barel per hari berdasarkan kesepakatan yang akan berlangsung hingga Maret 2020, akan bertemu berikutnya pada awal Desember. Lukoil (LKOH.MM), produsen minyak terbesar kedua Rusia, mengharapkan kesepakatan pengurangan produksi minyak global akan diperpanjang, kata kepala perusahaannya.