JAKARTA – Presiden Joko Widodo mengumumkan staf khusus kepresidenan yang baru kemarin. Presiden membagikan 7 nama staf khusus yang diisi oleh kalangan milenial intelektual di Istana Medan Merdeka, Jakarta Pusat.

Pada 7 nama staf khusus kepresidenan yang baru, terdapat Putra Tanah Papua yaitu Gracia Billy Mambrasar. CEO Kitong Papua berusia 31 tahun itu diberi kabar mengenai dirinya yang masuk sebagai staf khusus kepresidenan saat berada di London, Inggris.

“Untuk pertama kalinya dalam hidup, mendarat di sebuah negara setelah 21 Jam terbang / perjalanan non stop, singgah hanya utk semalam, dan ditelepon disuruh kembali lagi ke Negeri tercinta,” tulisnya pada akun Instagram miliknya @billymambrasar, seperti dikutip Okezone, Jumat (22/11/2019).

Billy yang juga menjadi Duta SDG’s Indonesia mengaku menyangka bahwa kabar yang Ia terima hanya lelucon belaka.

“Saya sempat mengira bahwa itu prank, ternyata benar.. Negara memanggilku utk kembali,” sambungnya.

Namun, Billy yang sebentar lagi akan menyelesaikan pendidikan S2-nya di Oxford University memang benar-benar dinobatkan sebagai salah satu staf khusus kepresidenan.

Pada unggahannya, Billy mengucapkan permintaan maafnya kepada mahasiswa-mahasiswa Indonesia atas ketidakhadiran dirinya pada roadshow di negara Britania Raya.

“Maaf saya belum bisa support roadshownya 🙏🙏 mohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh mahasiswa dan Pemuda Indonesia di negeri Inggris Raya, di kota2: Warwick, New Castle, Brimingham dan London, karena semua agenda jadi harus dicancel krn panggilan Tugas lain yang mendadak.”

Namun, Billy berjanji akan segera kembali jika sudah melaksanakan tugas yang diamanati Presiden Indonesia kepadanya.

“Saya akan segera kembali untuk menunaikan tugas saya,” tutupnya.

Unggahan yang sampai saat ini telah disukai sebanyak 682 akun ini dan sudah dikomentari sebanyak 84 komentar. Berikut komentar-komentarnya:

