JAKARTA - Nama Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara disebut oleh Istana akan menjabat sebagai Direktur Utama PT PLN (Persero). Jika benar, maka Rudiantara akan menggantikan Sripeni Inten Cahyani yang sebelumnya menjabat sebagai Plt Dirut PLN.

Merespons hal itu, Plt Dirut PLN Sripeni mengatakan bahwa kebijakan pergantian pimpinan itu, merupakan kebijakan dari Menteri BUMN Erick Thohir. Dirinya juga mengucapkan rasa syukur atas pergantian tersebut.

Baca Juga: Jadi Bos PLN, Rudiantara Dinilai Punya Pengalaman

"Alhamdulillah," kata dia usai rapat dengar pendapat bersama anggota Komisi VII DPR RI di Gedung DPR RI Jakarta, Senin (25/11/2019).

Menurut dia, kebijakan pergantian pemimpin itu sesuai dengan pemegang saham. Pihaknya di direksi PLN yang diberi amanah itu adalah prajurit. Dan pemegang saham menetapkan tersebut.

"Kita mendukung keputusan pemegang saham. Sekali lagi kita mendukung," ungkap dia.

Dia juga memastikan mendukung Rudiantara yang mengantikan dirinya. Menurutnya Rudiantara mampu memimpin PLN dengan baik.

"Saya Optimis, pak (Rudiantara), bisa menggairahkan dan mempercepat. Saya yakin ada cara-cara baru yang bisa lebih efektif. Why not ok kita mendukung," pungkas dia.

(kmj)