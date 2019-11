NEW YORK - Bursa saham Amerika Serikat (AS) berakhir menguat ketika perjanjian perdagangan AS dan China menunjukkan tanda-tanda gencatan senjata. Hal ini membuat tiga indeks utama Wall Street mengawali pekan perdagangan dengan positif.

Baca Juga: Hubungan AS-China Membaik, Wall Street Menguat

Laporan itu muncul di tengah-tengah komentar pejabat tinggi AS selama akhir pekan kemarin. Dinyatakan bahwa kesepakatan kedua negara masih mungkin dilakukan pada akhir tahun. Hal tersebut mengurangi kekhawatiran bahwa negosiasi dapat meluas hingga 2020.

Dow Jones Industrial Average naik 189,77 poin atau 0,68% menjadi 28.065,39. Demikian dikutip dari Reuters, Selasa (26/11/2019).

Kemudian, S&P 500 naik 23,29 poin, atau 0,75%, menjadi 3.133,58 dan Nasdaq Composite menambahkan 112,60 poin, atau 1,32% menjadi 8.632,49.

Baca Juga: Perang Dagang Memanas Lagi, Wall Street Anjlok

Kedekatan antara Beijing dan Washington membuat pakta awal yang mengangkat saham semikonduktor, di mana perusahaan ini sangat sensitif terhadap perang dagang. Seperti Applied Materials Inc naik 4,18% dan Lam Research Corp naik 2,68%.

Sementara itu, indeks Philadelphia Semiconductor melonjak 2,43% dan berada pada level terbaiknya dalam waktu tiga minggu ini. Nvidia Corp naik 4,89%.

Apple Inc naik 1,75% karena dorongan atas S&P dan Nasdaq dan kenaikan terbesar kedua ke Dow Jones Industrial Average. Tiffany & Co melonjak 6,20% dan merupakan pemenang terbesar di S&P 500 karena toko perhiasan mewah itu menyetujui kesepakatan USD16,2 miliar yang akan diakuisisi oleh LVMH Prancis. Rata-rata utama di Wall Street telah mencapai serangkaian level tertinggi baru-baru ini di tengah harapan untuk kemajuan kesepakatan perdagangan dan pendapatan perusahaan kuartal ketiga datang lebih baik daripada menurunkan ekspektasi. Perdagangan Senin menandai rekor penutupan tertinggi keempat untuk Dow, S&P 500 dan Nasdaq dalam tujuh sesi terakhir