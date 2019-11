JAKARTA - Pengusaha Properti Ciputra diinformasikan meninggal. Dirinya menutup usia di Singapura pada hari ini.

Berdasarkan informasi yang diterima, Ciputra meninggal pada pukul 01.05 waktu setempat. Seperti diketahui, selain berkontribusi besar di perusahaan miliknya yakni Ciputra Group, Ciputra juga pernah memberikan dampak pada pembangunan Ancol.

Dengan demikian, kontribusi besarnya ini tak akan pernah dilupakan bagi masyarakat. Lebih-lebih, kini namanya menjadi trending di media sosial Twitter pagi ini.

Hingga berita ini ditayangkan, sekitar 3.352 tweet sudah membanjiri timeline Twitter pagi ini. Salah satunya, dari Komika Pandji Pragiwaksono.

"Innalillahi wa inna illaihi rajiuun. Telah meninggal dunia, Bapak Ir Ciputra, Chairman dan Founder Ciputra Group di Singapore pada tgl 27 November 2019 pk 1:05 waktu Singapore," cuit Pandji.

Sementara itu, banyak juga yang mengucapkan turut berduka cita di timeline twitter tersebut. Berikut cuitannya:

"Inalilahi wa inalilahi rojiun, Rest In Peace Ir. Ciputra, founder and chairman Ciputra Group and commissioner on my working company. Thank you for your dedicated and Have a good rest, Sir! Respect. 24 August 1931 - 27 November 2019," cuit @ve***an***e.

"Deep condolences for the passing of Dr (HC) Ir Ciputra, founder of Ciputra Grup," tulis @t***a**an**.

"Selamat jalan pak cik ( ciputra ) Kamu orang baik di mata saya, 91 angka yg kau berikan pada saya,semoga pak cik di tempatkan di surganya Allah," harap @An***T*i***8.

"Ir.Ciputra, has it best in saying "My best project is my next project" Words.. belong to ppl with unlimited visions like him.. REST IN PEACE pak #ciputra," tulis @Vi**h*c***n. "rest in peace, Pak Ciputra. thank you for Ancol and Pondok Indah," tulis @Par****u*g**la*. Perlu diketahui, Ciputra dikenal sebagai salah satu contoh enterpreneur tersukses di Indonesia. Konglomerat properti ini dikenal dengan nama lengkap Dr (HC) Ir. Ciputra dan merupakan pendiri asosiasi perusahaan properti terbesar di Indonesia yakni Realestat Indonesia (REI).