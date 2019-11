JAKARTA - Biasanya, setiap orang berpenghasilan tinggi mampu membeli segalanya di dalam kehidupan yang fana ini. Namun, tidak selamanya orang kaya selalu mau menghambur-hamburkan uangnya.

Salah satunya adalah Youtuber sekaligus investor di bidang perumahan Graham Stephan. Pria berusia 29 tahun ini memiliki penghasilan hingga USD220.000 dalam satu bulan. Dengan demikian, Stephan bisa menghasilkan setidaknya USD1,6 juta pada tahun 2019. Wajar jika Dia mampu membeli hampir semua yang Dia inginkan.

Meskipun memiliki uang yang sangat banyak, tetap saja Stephan tidak mau menghabiskan uangnya. Alih-alih menghabiskan, Dia justru menghemat 99% pendapatannya.

"Saya selalu menikmati momen untuk tidak menghabiskan uang, bahkan ketika masih kecil pun juga. Saya akhirnya menghemat sekitar 99% dari pendapatan Saya. Memang penghasilan saya sangat tinggi, tapi Saya memilih untuk tetap bergaya hidup rendah," ujar Stephan dikutip dari CNBC Make It, Jumat (29/11/2019).

Stephan, yang kekayaan bersihnya mencapai USD1 juta untuk pertama kalinya pada usia 26 tahun, selalu berusaha untuk menghemat dengan menolak untuk membelanjakan dua hal, salah satunya adalah kopi.

“Nomor satu adalah kopi. Saya pikir stigma kopi di Starbucks dan Coffee Bean benar-benar konyol, jadi Saya memilih untuk membuat kopi sendiri di rumah dan itu hanya menghabiskan 20 sen,” ungkapnya.

Dengan demikian, Dia lebih memilih membeli kopinya di Smart & Final. Pasalnya, di sana Stephan bisa mendapatkan kopi dengan kemasan besar yang harganya hanya setengah harga daripada toko lainnya.

Kemudian, hal kedua yang paling dihindari Stephan dalam membelanjakan uangnya adalah membeli pakaian atau sepatu mahal. Baginya, sangat tidak berguna membeli pakaian bermerek yang harganya tidak masuk akal.

"Pakaian bermerek adalah salah satu hal yang Saya tidak akan pernah beli. Saya tidak melihat gunanya dengan menghabiskan USD700 untuk sepatu Gucci ketika kau bisa pergi ke Aldo atau Call It Spring atau H&M dan mendapatkan sepatu yang sangat mirip dengan harga seperseratus dari harga sepatu Gucci," tegasnya.

Selain itu, Stephan juga menghemat uang dengan belanja bahan makanan di toko yang relatif murah seperti Trader Joe's, Ralphs, dan Smart & Final. Bahkan, ketika pergi makan pun dia biasanya membagi 2 makanannya dengan pacarnya.

Sebenarnya, Dia tidak hanya fokus pada hal-hal kecil seperti itu. Namun, untuk menghemat sebagian besar penghasilannya, Stephan menemukan cara-cara kreatif untuk mengurangi pengeluaran besar, seperti perumahan dan transportasi. Dia menyewakan setengah dari dupleks yang dimilikinya sehingga seolah-olah Dia hidup secara gratis karena telah dibayar oleh si penyewa.

Tidak hanya itu, ketika Stephan membeli Tesla Model 3 yang harganya mulai dari USD35.000, Stephan berpendapat bahwa Dia mendapatkan mobil itu secara cuma-cuma. Kala itu, Dia membuat video YouTube tentang pembelian yang akhirnya menjadi viral, dan hasil dari video itu sendiri bisa membayar untuk keseluruhan mobil.

Bagaimanapun juga, Stephan adalah orang pertama yang mengakui bahwa Dia jago dalam hal menabung, dan Stephan bangga karena itu. "Tidak ada yang lebih hemat daripada Saya," klaim Stephan.

"Kamu tidak perlu berhemat pada setiap pembelian. Kamu tidak perlu bekerja 12 jam sehari. Tetapi Kamu perlu berpikir out of the box. Apa yang berhasil untuk Saya tidak menjamin bisa berhasil untuk semua orang. Saya tidak berpikir ada pendekatan satu ukuran untuk semua, tetapi Kamu perlu berpikir kreatif dan melakukan sesuatu yang berbeda dari apa yang dilakukan kebanyakan orang," tandasnya.