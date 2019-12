JAKARTA - Folorunso Alakija adalah salah satu dari wanita inspiratif yang sukses membuat publik dunia kagum. Bagaimana tidak, mengawali karirnya sebagai seorang sekretaris kini ia menjadi wanita ke 19 terkaya di Afrika dan orang terkaya ke 1941 terkaya di dunia. Kekayaan yang dimiliki Folorunsho kini mencapai angka Rp15,2 triliun. Melansir Moneyinc, Okezone telah merangkum 5 fakta mengenai Folorunso Alakija.

1. Memiliki 58 saudara

Folorunsho lahir di kota terbesar di Nigeria, Lagos tepatnya Ikorodu pada 15 Juli 1951. Ayah Folorunsho, Chief L. A. Ogbara memiliki 8 istri, yang membuat Folorunsho kesulitan menemukan posisinya dalam keluarganya. "Untungnya, sepanjang hidupnya, semua anak-anaknya selalu saling mencintai dan mengatasi satu sama lain sebaik mungkin.” jelas Folorunsho kepada Vanguard saat ditanya tentang almarhum ayahandanya, seperti dikutip Okezone, Kamis (05/12/2019).

2. Mengawali Karir sebagai Seorang Sekretaris

Folorunso mengawali studinya di Sekolah Suster di Our Ladies of Apostles, Lagos, kemudian melanjutkan studi 4 tahun di Dinorben School for Girls Hafodunos Hall di Llangernyw, Wales. Selanjutnya Ia kembali ke negara tempat kelahirannya Nigeria untuk menamatkan pendidikan menengahnya di Muslim High School Sagamu. Setelah itu pergi ke London untuk menempuh pendidikan sekretarisnya di Pitman's Central College dan pendidikan design busananya di American College dan Central School of Fashion.

3. Rose of Sharon House of Fashion

Setelah memilih berhenti dari pekerjaannya di First National Bank of Chicago, Folorunso membangun perusahaan tekstil yang awalnya bernama Supreme Stiches. Kemudian dalam beberapa tahun berdirinya menjadi perusahaan tekstil terbesar di Nigeria setelah sebelumnya mengalami perubahan nama menjadi Rose of Sharon House of Fashion. Rintisan ini membuat Folorunsho menyandang status pengusaha terkemuka di Nigeria.

4. Pendiri Persekutuan Kristiani dan Rose of Sharon Foundation

Folorunso adalah seorang kristiani yang sangat taat. Kepercayaan ini membuatnya berani untuk mendirikan agama Kristen bersama suaminya. Persekutuan ini kemudian diberi nama Rose of Sharon Glorious Ministry International yang masih berkembang hingga sekarang. Persekutuan ini memiliki surat kabar buletin bulanan dan Channel Youtubenya sendiri.

Folorunso juga mendirikan sebuah yayasan yang diberi nama Rose of Sharon Foundation. Yayasan ini aktif membantu para janda, anak-anak dan para yatim piatu dengan program beasiswa, peluang bisnis dan program bantuan bisnisnya.

5. Wakil Ketua Eksekutif Famfa Oil

Setelah namanya melejit, Folorunso aktif dalam berbagai bisnis. Bisnis paling terkenalnya adalah Famfa Oil, salah satu Exportir Minyak Mentah yang dimiliki oleh seorang Nigerian. Folorunso menjabat sebagai WaKet Eksekutif Perusahaan yang memiliki mitra seperti Chevron dan Petrobas.

6. Penulis Buku yang Banyak Dihormati

Dalam waktu luangnya, Folorunso menyempatkan dirinya menulis beberapa buku yang didominasi oleh topik seputar kepercayaan. Buku-buku karya Folorunso antara lain see Alone with God, Growing with the Hands that gives the Rose, His Name is...., Scriptures for Husbands, Scriptures for Parents dan Scriptures for Wives as some of the key examples. Sementara beberapa buku lainnya lebih bersifat biografis.