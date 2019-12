JAKARTA - Direktur Utama PT Angkasa Pura I (Persero) Faik Fahmi meraih penghargaan "The Best Industry Marketing Champion 2019 for the Infrastructure and Utilities Sector" pada ajang Industry Marketing Champion and Marketeer of The Year (MOTY) Award. Acara tersebut diselenggarakan oleh Majalah MarkPlus yang bekerja sama dengan Indonesia Marketing Association (IMA).

Penghargaan diserahkan kepada Faik Fahmi pada acara MarkPlus Conference 2019 yang diadakan di Ballroom Ritz Carlton Pacific Place Jakarta, pada Rabu 4 Desember 2019.

"Penghargaan ini saya persembahkan kepada seluruh insan Angkasa Pura I yang telah mendukung program manajemen dalam membangun dan memasarkan, bukan hanya bandara, tapi juga destinasi wilayah sekitar bandara-bandara Angkasa Pura I berada," kata Faik Fahmi.

Saat ini Angkasa Pura I tengah melakukan pembangunan dan pengembangan beberapa bandara, baik bandara baru seperti Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) di Kulon Progo maupun bandara eksisting seperti Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin, Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang, Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, dan beberapa bandara lainnya.

Menurutnya, pengembangan bandara ini perlu didukung, baik untuk pasar maskapai maupun bagi pemegang merek ritel yang berpotensi menjadi mitra usaha bandara sebagai tenant. Saat ini, Angkasa Pura 1 tengah aktif dalam memasarkan bandara-bandara yang tengah dikembangkan seperti YIA, yang telah ditawarkan ke mitra potensial seperti maskapai-maskapai khususnya di kawasan Asia Pasifik, Timur Tengah dan Eropa.

"Upaya pemasaran bandara ke maskapai dilakukan secara aktif seperti melakukan kunjungan dan sosialisasi langsung ke decision maker maskapai di kantor pusat maskapai; aktif mempresentasikan YIA di forum-forum maskapai internasional, guna menarik minat mereka untuk membuka rute baru atau menambah jumlah frekuensi rute eksisting," terangnya.

Selain mitra maskapai, saat ini Angkasa Pura I juga tengah melakukan seleksi mitra usaha tenant bagi Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) dan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin.

Penghargaan Industry Marketing Champion and Marketer of The Year (MOTY) 2019 merupakan ajang penghargaan bagi tokoh-tokoh pemasaran di industri yang telah memberi teladan spirit pemasar dan pada saat bersamaan memberikan dampak bagi pertumbuhan bisnis dan sosial. Bertindak sebagai juri pada MOTY 2019 ini yaitu para peraih MOTY Award pada tahun-tahun sebelumnya seperti Dahlan Iskan, Arief Yahya, dan Ahmad Bambang. (adv)

(ris)