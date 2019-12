NEW YORK - Bursa saham Amerika Serikat (AS), Wall Street dibuka menguat pada awal perdagangan minggu ini karena sentimen positif dari perdagangan AS dengan China. Negosiator perdagangan utama AS mengatakan ada kesepakatan di mana ekspor AS ke Beijing akan ditingkatkan dua kali lipat selama dua tahun ke depan.

Pada hari Minggu, Perwakilan Dagang AS Robert Lighthizer mengatakan akan ada beberapa pertemuan rutin untuk secara resmi menandatangani perjanjian telah ditentukan.

Di mana kesepakatan awal menangguhkan tarif impor Tiongkok senilai USD160 miliar yang dijadwalkan berlaku pada 15 Desember, dan mengurangi beberapa pajak sebagai imbalan atas peningkatan pembelian produk pertanian, manufaktur, dan energi AS oleh Beijing.

Adapun indeks utama Wall Street, Dow Jones naik 44 poin atau 0,16%. S&P 500 naik 12,25 poin, atau 0,39% dan Nasdaq naik 36,75 poin, atau 0,43%. Demikian dikutip dari Reuters, Senin (16/12/2019).

Meski demikian, kenaikan Wall Street tertahan oleh saham Boeing di tengah kekhawatiran produksi terkait dengan jet darat. Boeing Co yang biasanya mendapat manfaat dari kemajuan pembicaraan perdagangan justru turun 3,2%. Pembuat pesawat sedang mempertimbangkan apakah akan memotong atau menghentikan produksi 737 MAX miliknya.

Saham International Flavours & Fragrances Inc turun 6,1% setelah mengatakan akan bergabung dengan DuPont Inc USD26,2 miliar unit nutrisi & biosains. Saham DuPont naik 4,5%.

Micron Technology Inc naik 2,8% dan merupakan pemenang terbesar di antara pembuat chip setelah Susquehanna menaikkan peringkatnya di bursa.

