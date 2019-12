JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) membuka kembali perdagangan saham PT Majapahit Inti Corpora Tbk (AKSI) pada hari ini, setelah sebelumnya Rabu 18 Desember terkena penghentian sementara (suspensi.)

"Suspensi atas perdagangan saham PT Majapahit Inti Corpora Tbk (AKSI) di Pasar Reguler dan Pasar Tunai dibuka kembali mulai perdagangan sesi I tanggal 19 Desember 2019," seperti dikutip dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Kamis (19/12/2019).

Saham PT Majapahit Inti Corpora dihentikan sementara perdagangannya setelah terjadinya peningkatan harga yang signifikan.

Saham AKSI disuspensi dengan tujuan cooling down setelah naik 17% dari Rp1.365 per lembar saham pada penutupan 10 Desember 2019, menjadi Rp1.605 per lembar saham pada penutupan 17 Desember 2019.

Sementara itu data imq21 hari ini pukul 10:13 menunjukkan saham PT Majapahit Inti Corpora berada di harga Rp1.590 per lembar saham atau 15 poin atau 0,93% setelah mulai diperdagangkan kembali. Dengan jumlah transaksi 102, saham AKSI dibuka dengan harga Rp1.605.

