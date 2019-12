NEW YORK - Harga minyak mentah dunia naik pada perdagangan Rabu, setelah data pemerintah AS menunjukkan penurunan persediaan minyak. Ekspektasi kenaikan permintaan tahun depan juga meningkat usai kemajuan dalam menyelesaikan negosiasi perdagangan AS-China.

Kenaikan harga minyak ini tercatat sudah naik lebih dari 1% setelah pengumuman kesepakatan perdagangan fase satu AS-China, yang mengangkat prospek ekonomi global dan meningkatkan prospek permintaan energi.

Brent naik 7 sen menjadi USD66,17 per barel, sementara West Texas Intermediate (WTI) AS turun 1 sen menjadi USD60,93 per barel. Demikian dikutip dari Reuters, Kamis (19/12/2019).

Minyak mentah AS turun 1,1 juta barel dalam sepekan menjadi 446,8 juta barel. Hal tersebut di bawah dengan ekspektasi analis bahwa penurunan akan terjadi sebesar 1,3 juta barel.

Persediaan bensin dan sulingan tumbuh minggu lalu sebesar 2,5 juta barel menjadi 237,3 juta barel, dan 1,5 juta barel menjadi 125,1 juta barel, masing-masing. Minyak memangkas kerugian setelah data, yang bertentangan dengan laporan tentang penumpukan stok minyak mentah AS dari kelompok industri American Petroleum Institute (API).

Angka-angka API yang dirilis menunjukkan persediaan minyak mentah AS membengkak sebesar 4,7 juta barel pekan lalu menjadi 452 juta barel, memicu aksi jual pasca penyelesaian di masa depan minyak. Pemotongan produksi yang lebih dalam datang dari Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak dan sekutunya, seperti Rusia, yang membentuk kelompok yang dikenal sebagai OPEC +, terus menawarkan beberapa dukungan dan mencegah penurunan harga lebih lanjut. OPEC + telah memangkas produksi sebesar 1,2 juta barel per hari (bph) sejak 1 Januari tahun ini, akan membuat pemotongan lebih lanjut sebesar 500.000 bph dari 1 Januari untuk mendukung pasar.