JAKARTA – Harga emas berjangka stabil menjelang musim libur Natal. Pergerakan emas terhenti penguatan pasar saham AS karena meredanya kekhawatiran perdagangan AS-China.

Harga emas di pasar spot tidak berubah pada USD1,478.90 per ounce. Untuk harga emas berjangka AS menurun 0,1% menjadi USD1,482.60 per ounce.

Melansir Reuters, Sabtu (21/12/2019), pasar saham AS menyentuh rekor tertinggi sementara dolar AS menguat ke level terbaiknya.

Dua indikator tersebut menunjukkan membaiknya pertumbuhan ekonomi AS pada kuartal ketiga. Data ekonomi positif baru-baru ini dan optimisme seputar perang perdagangan AS-Tiongkok telah memicu harapan bahwa Federal Reserve AS tidak akan menurunkan suku bunga lagi dalam waktu dekat.

Sementara itu harga logam mulia lainnya, paladium merosot 2,7% menjadi USD1.884,30 per ounce. Platinum menurun 1,5% menjadi USD919,77, sementara perak naik 1% menjadi USD17,22 per ounce. Perak memperpanjang kenaikan ke minggu kedua, naik 1,6%

