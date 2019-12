JAKARTA - Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia atau Indonesia National Air Carriers Association (INACA) meminta adanya pemerataan harga avtur di beberapa bandara seperti halnya BBM satu harga. Tujuannya untuk memberikan harga avtur yang lebih kompetitif, karena mereka menyebut harga BBM di wilayah timur Indonesia masih sangat mahal.

Lantas, berapa sebenarnya harga avtur yang dijual oleh PT Pertamina di beberapa Bandara di Indonesia?

Mengutip Pertamina Aviation, Jumat (27/12/2019), harga avtur di Bandara Soetta sebesar Rp8.010 per liter dan sudah termasuk biaya antar.

Sementara untuk harga avtur di Bandara Achmad Yani, Semarang Rp 9.370 per liter (termasuk biaya antar). Selanjutnya harga avtur di Bandara Juanda, Surabaya Rp 8.860 per liter (termasuk biaya antar).

Beralih ke Sumatera, harga avtur dijual Rp9.570 per liter di Bandara Internasional Minangkabau. Kemudian di Bandara Hang nadim Batam, avtur dijual Rp9.300 per liter (termasuk biaya antar) dan Rp 9.700 per liter (termasuk biaya antar) di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang.

Pindah ke Kalimantan, harga avtur di Bandara Supadio, Pontianak, harga avtur dijual dengan harga Rp9.840 per liter (sudah termasuk biaya antar). Kemudian geser sedikit ke Bandara Sepinggan, Balikpapan avtur dijual dengan harga Rp9.280 per liter (termasuk biaya antar).

Kemudian di Bandara Ngurah Rai, Denpasar, Avtur dijual dengan harga Rp9.040 per liter (termasuk biaya antar). Selanjutnya geser ke Bandara Internasional Lombok avtur dijual dengan harga Rp9.990 per liter (termasuk biaya antar). Selanjutnya, di Bandara Hasanuddin, Makassar avtur dijual Rp9,570 per liter (termasuk biaya antar). Sementara di Bandara Sam Ratulangi, Manado Rp8,056 per liter (termasuk biaya antar). Sedangkan di Bandara Deo Sorong avtur dijual dengan harga Rp8.704 per liter (termasuk biaya antar).