RIAU – SKK Migas melakukan kunjungan kerja dan pengawasan lifting migas ke PT Chevron Pacific Indonesia di Dumai, Riau. Kegiatan tersebut untuk memastikan lifting minyak dan gas dilakukan secara optimal menjelang akhir tahun 2019.

Wakil Kepala SKK Migas Fatar Yani Abdurrahman mengatakan, kunjungan akhir 2019 berbeda dengan tahun sebelumnya. Menurutnya, jajaran SKK Migas dan KKKS yang berada di garis depan harus bekerja secara optimal sesuai target yang telah ditetapkan.

Sekaligus meninjau kesiapan fasilitas yang dimiliki KKKS serta memberikan arahan dalam mendukung pelaksanaan lifting.

“Saya bangga tahun ini pencapaian lifting tahun ini lebih bagus dan tahun depan diharapkan pencapaian lebih bagus lagi, sehingga target APBN dapat terpenuhi bahkan bisa terlampaui,” katanya, dalam keterangannya, Sabtu (28/12/2019).

Saat ini, menurut Fatar, Chevon Pacific Indonesia mengelola lapangan yang cukup besar dan menjadikan Blok Rokan sebagai selebritis blok migas, dengan akumulasi produksi hingga kini mencapai 12 miliar barel. CPI adalah KKKS terbesar nomor dua untuk minyak dan diyakini masih memiliki potensi cekungan migas yang signifikan dan menjadi penopang produksi migas nasional dalam waktu yang Panjang.

“Untuk itu SKK Migas memberikan perhatian khusus agar operasional CPI termasuk pelaksanaan Lifting berjalan dengan baik, “ujar Fatari.

Sampai 20 Desember 2019, Terminal Dumai telah melakukan frekuensi Lifting 203 kali pengapalan, untuk domestik 181 pengapalan dan ekspor 22 pengapalan. Adapun Lifting menggunakan pipa sebanyak 571 kali. Pada sisa bulan Desember 2019, lifting akan dilaksanakan tanggal 26 - 31 Desember 2019 dengan menggunakan 5 kapal dengan total kapasitas mencapai 1,128 ribu barel dan melalui pipa mencapai 634 ribu barrel.

Berdasarkan estimasi SKK Migas, rata-rata lifting per hari yang telah dilakukan oleh CPI dari Januari – November 2019 mencapai sekitar 190,2 ribu barel per hari atau 100,12 % di atas target APBN sebesar 190,0 barel per hari. Adapun sepanjang tahun 2019, sampai 30 Novembe 2019, CPI telah melaksanakan manajemen tanki dalam rangka reduksi deadstock dengan baik yang ditandai dengan penurunan deadstock di tahun 2019 sebesar 13,3 ribu barel atau turun dari tahun 2018 sebesar 790,6 ribu barel menjadi 777,3 ribu barel yang tentunya dapat menambah volume lifting di tahun 2019.

Sementara itu, Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Wisnu Prabawa Taher menambahkan, keberhasilan pengurangan deadstock memberikan manfaat penambahan volume lifting yang dapat meningkatkan pencapaian target lifting minyak mentah dan kondensat.

Tahun 2020 diyakini pelaksanaan lifting di Terminal Dumai akan semakin baik dengan terintegrasinya proses operasi integrated operation center (IOC) yang dikembangkan SKK Migas yang saat ini sudah mencakup 4 module yaitu : production/lifting, PIMS, Vessel Tracking System, Realtime Drilling & Maintenance. VP Operation PT. Chevron Pacific Indonesia (CPI) Nurhasan mengatakan, CPI mendukung penuh pencapaian lifting nasional 2019 secara aman, selamat dan andal. CPI menurut Nurhasan terus melanjukan upaya maksimal demi peningkatan produksi dan lifting di tahun 2020, antara lain dengan program comprehensive pipeline maintenance (CPM) dengan tujuan memitigasi resiko kebocoran pipa air dan menghindari potensi penghentian produksi, serta mengurangi potensi kehilangan produksi disebabkan peristiwa abnormal seperti congeal, asap dan banjir di sejumlah lokasi di wilayah operasi dengan monitoring dan pencegahan. “Selain itu, PT CPI bekerja sama dengan aparat keamanan RI dengan giat menjalankan program bersama demi mengurangi potensi kehilangan produksi karena pencurian minyak mentah (illegal tapping) dan pencurian di fasilitas lainnya,” lanjut Nurhasan.