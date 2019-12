JAKARTA - Film-film yang dirilis oleh Box Office Amerika tahun 2019 telah mengumpulkan USD11,2 miliar atau setara dengan Rp155 triliun (kurs Rp13.887 per USD). Perhitungan ini hanya dilakukan di dalam negeri saja.

Saat ini Box Office Amerika memperkirakan pendapatannya di akhir tahun ini senilai USD11,4 miliar atau setara dengan Rp158 triliun, perkiraan ini memungkinkan tahun 2019 sebagai pendapatan tertinggi kedua selama penjualan tiket di Box Office Amerika. Akan tetapi menurut data dari Comscore angka ini kemungkinan akan turun di antara kisaran USD11,36 miliar atau setara dengan Rp157 triliun dan USD11,39 atau setara dengan Rp158,1 triliun.

Pada 2018 lalu, Box Office Amerika hampir menghasilkan USD11,9 atau setara dengan Rp165 triliun. Penjualan tertinggi kedua di Box Office terjadi pada tahun 2016 dimana mencapai angka penjualan sebesar USD11,38 miliar atau sama dengan Rp157 triliun.

Jika penjualan tiket di tahun ini melemah dalam beberapa hari ke depan, tahun 2019 bisa berakhir menjadi penjualan terbesar ketiga saja. Demikian mengutip dari CNBC, Senin (30/12/2019)

Menurut data dari Comscore, perhitungan di tahun 2018 didukung oleh judul film yang dirilis pada akhir 2017. Bagaimana tidak? Film yang dimainkan hingga Januari dan Februari 2018 telah menyumbang penjualan sebanyak USD958,1 juta atau setara dengan Rp13,3 triliun dari total tiket yang dijual di tahun 2018.

Jika dibandingkan dengan tahun lalu, tahun 2019 hanya mengumpulkan USD671,6 juta atau setara dengan Rp9,3 triliun dari film yang dirilis pada akhir tahun 2018 hingga sampai pada awal Januari hingga Februari 2019.

Film yang tayang hingga awal 2020 seperti "Frozen II", "Jumanji: The Next Level", "Star Wars: The Rise of Skywalker", diharapkan dapat memberikan pendapatan awal yang sama tingginya seperti tahun 2018.

"Momentum box office yang kuat sepertinya tidak saksikan pada 2019, Momentum adalah segalanya, dan kami akan memiliki itu saat memasuki tahun 2020," ungkap Analis Media Senior Paul Dergarabedian, dalam keterangannya CNBC, Senin (30/12/2019).

Tahun depan akan ada juga sejumlah film Box Office yang dirilis anatara lain, “Birds of Prey,” “Wonder Woman 1984,” “Mulan,” “No Time to Die,” “Black Widow,” “Fast and Furious 9,” dan dua Film Pixar, seperti “Ghostbusters: Afterlife,” “Jungle Cruise” dan “The Eternals”.

Jika film-film tersebut dapat diterima dengan baik oleh penonton, tahun 2020 bisa memiliki kesempatan untuk mencapai rekor penjualan tiket pada 2018 yaitu sebesar USD11,88 miliar atau setara dengan Rp164 triliun.