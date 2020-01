NEW YORK - Saham Apple, Alphabet dan perusahaan teknologi favorit lainnya mendorong Wall Street ke rekor tertinggi pada penutupan perdagangan Senin waktu setempat. Hal ini didorong oleh optimisme tentang penandatanganan kesepakatan perdagangan AS-China awal, serta laporan pendapatan kuartal keempat mendatang.

Melansir Reuters, Selasa (14/1/2020), indeks Dow Jones Industrial Average naik 0,29% menjadi berakhir pada 28.907,05. Sementara S&P 500 naik 0,70% menjadi 3.288,13, sekaligus menjadi penutupan tertinggi yang pernah ada

Saham Apple, Facebook Inc, Netflix Inc, Microsoft Corp dan Amazon.com Inc telah menjalankan laju kenaikan harga terpanjang di AS. Ekuitasnya, berada di antara kontributor utama untuk mencatat penutupan tertinggi untuk S&P 500 dan Nasdaq.

Tercatat, saham Apple naik 2,14% menjadi ditutup pada rekor tertinggi. Di sisi lain, Google Alphabet Inc juga mencapai rekor tertinggi, naik 0,8%, menjadikan kapitalisasi pasarnya menjadi USD993 miliar.

Bloomberg, mengutip sumber-sumber yang melaporkan bahwa administrasi Trump berencana untuk mengangkat penunjukan China sebagai manipulator mata uang, menambah suasana hati yang positif.

Investor sedang menunggu pendapatan dari bank-bank besar seperti JPMorgan Chase & Co (JPM.N), Citigroup Inc (C.N) dan Wells Fargo & Co (WFC.N), yang memulai musim pelaporan kuartal keempat mulai Selasa.

Analis memperkirakan laba di perusahaan S&P 500 turun 0,6% untuk kuartal kedua berturut-turut, menurut data Refinitiv IBES.

Banyak investor, bagaimanapun, sudah melihat ke depan ke prospek pendapatan berpotensi lebih cerah setelah Washington dan Cina menyelesaikan sengketa perdagangan mereka.

