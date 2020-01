JAKARTA - PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) saat ini tengah mencari posisi Direktur Utama yang baru untuk menggantikan Ari Askhara. Rencana penunjukan Direktur Utama yang baru ini akan dilakukan pada 22 Januari mendatang lewat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

Pengamat Penerbangan Gatot Raharjo mengatakan, Garuda Indonesia memerlukan sosok yang berpengalaman dalam bidang transportasi udara. Tak hanya itu, sosok bos baru Garuda ini harus memiliki latar belakang bisnis yang bagus.

"Diperlukan dirut yang menguasai tentang transportasi udara dan mempunyai visi ke depan terkait bisnis," ujarnya saat dihubungi Okezone, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Menurut Gatot, dengan pengetahuan soal penerbangan, maka calon bos baru ini bisa menyelaraskan antara operasional dan bisnis. Hal ini juga tidak akan terjadi lagi kasus overtime yang dijalani oleh para awak kabin.

"Sehingga tidak ada cerita awak pesawat yang bekerja melebihi jam kerja yang sudah ada aturan keselamatannya," ucapnya.

Gatot juga percaya jika pemimpin dengan jiwa bisnis yang kuat ini bisa mencari terobosan-terobosan baru untuk mendongkrak kinerja perusahaan. Karena selama ini permasalahan yang dialami oleh Garuda adalah masalah keuangan karena beberapa tahun lalu selalu merugi.

"Dengan jiwa bisnis yang kuat dia bisa mencari terobosan dengan pemikiran out of the box, tetapi masih dalam koridor keselamatan penerbangan," kata Gatot.

Selain itu, sosok bos baru Garuda ini juga membutuhkan sosok yang memiliki leadership yang kuat. Karena dirinya meyakini mereka yang tidak mempunyai jiwa leadership yang kuat tidak akan dipercaya dan didengar oleh para karyawan Garuda.

"Juga seseorang yang mempunyai jiwa leadership yang kuat, karena Garuda sudah mempunyai sistem yang mapan dan SDM yang mumpuni. Seseorang yang tidak punya leadership kuat akan gagal di Garuda dan tidak akan dipercaya karyawan," katanya.

Selain itu lanjut Gatot, bos baru Garuda juga harus memiliki koneksi yang bagus baik dengan regulator maupun denan operator, sehingga ketika memiliki kebijakan ataupun terjadi suatu masalah bisa saling bertukar pendapat dengan stakeholder yang terkait.

"Juga harus punya koneksi dengan regulator dan operator sehingga berani beradu argumen dan bisa bersama-sama mencari pemecahan masalah di penerbangan nasional," kata Gatot

Lalu yang terakhir adalah harus memiliki moral yang baik, sehingga kasus-kasus penyelundupan barang-barang seperti yang terjadi pada eranya Ari Askhara tidak akan terjadi lagi.

"Dan tentu saja juga moral yang baik agar kasus-kasus penyelundupan itu tidak terulang kembali. Jika tidak, maka akan terjebak lagi dalam rutinitas dan tidak akan bisa menyelesaikan masalah, bahkan justru mungkin bisa malah memperburuk kondisi Garuda," kata Gatot.