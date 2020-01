NEW YORK - Wall Street mengalami hari terburuknya dalam ebih dari tiga bulan pada perdagangan awal pekan ini. Hal ini dikarenakan China memperpanjang libur tahun baru Imlek karena adanya wabah virus korona.

Selain itu, kekhawatiran tentang dampak ekonomi dari upaya penanganan virus tersebut dari negara dengan ekonomi terbesar kedua tersebut.

Mengutip Reuters, Jakarta, Selasa (28/1/2020), Dow Jones Industrial Average (DJIA) turun 453,93 poin atau 1,57% menjadi 28.535,8, S&P 500 kehilangan 51,84 poin atau 1,57% menjadi 3.243,63. Sementara itu, Nasdaq Composite turun 175,60 poin atau 1,89% menjadi 9.139,31.

Dow dan S&P mengalami penurunan persentase satu hari terbesar sejak 2 Oktober, sedangkan penurunan Nasdaq adalah yang terbesar sejak 23 Agustus. Indikator rasa takut Wall Street, indeks Volatilitas CBOE mencapai 19,02, tertinggi sejak 10 Oktober.

Benchmark S&P 500 mengalami kinerja mingguan terburuk sejak September pekan lalu ketika China mengunci beberapa kota dan menghentikan rute perjalanan ke sana. Hal ini membuat investor mengingat trauma akan virus SARS yang menewaskan hampir 800 orang pada 2002-2003 dan menelan biaya miliaran dolar untuk ekonomi global.

Namun, beberapa investor melihat dampak ekonomi jangka panjang sebagai tidak mungkin, mengingat pengalaman masa lalu dengan wabah virus. "Semua ini sangat berlebihan," kata Stephen Massocca, wakil presiden senior di Wedbush Securities di San Francisco.

“Tampaknya bagi saya orang Cina melakukan pekerjaan yang jauh lebih baik untuk menampungnya daripada dengan SARS dan apa yang akhirnya menyebabkan SARS? Apakah itu menyebabkan semacam bencana ekonomi - tidak," tambahnya.

Saham yang terkait dengan perjalanan, termasuk maskapai penerbangan, kasino dan hotel, termasuk yang paling terpukul di Wall Street. Sementara sektor yang berimbas akan perdagangan China adalah sektor teknologi, bahan baku dan energi.

Laporan keuangan sekarang diharapkan menunjukkan penurunan 0,5% untuk kuartal keempat, menurut data Refinitiv. Dari 87 perusahaan yang telah melaporkan Senin pagi, 67,8 telah melampaui harapan, di bawah tingkat 74% dari empat kuartal terakhir.

Teknologi dan internet kelas berat yang telah mendukung rally baru-baru ini termasuk Apple Inc (AAPL.O), Microsoft Corp (MSFT.O), Alphabet Inc (GOOGL.O) dan Amazon.com Inc (AMZN.O), yang menyumbang sekitar 15% dari bobot S&P 500, kehilangan setidaknya 1,6%.

Wynn Resorts Ltd (WYNN.O), Melco Resorts & Entertainment Ltd (MLCO.O) dan Las Vegas Sands Corp (LVS.N), yang memiliki operasi besar di Cina, jatuh setidaknya 5%. Indeks NYSE Arca Airline .XAL turun 3,32%.

Yum China Holdings Inc (YUMC.N) jatuh 5,27% setelah perusahaan mengatakan telah menutup sementara beberapa toko KFC dan Pizza Hut di Wuhan, pusat penyebaran wabah.

