NEW YORK - Bursa saham Amerika Serikat (AS), Wall Street dibuka balik menguat, setelah anjlok dalam perdagangan sebelumnya. Oraganisasi Kesehatan Dunia meyakini bahwa China mampu mengatasi wabah virus corona, yang telah mengkhawatirkan salah satunya investor di pasar saham AS.

Pada perdagangan kemarin, indeks S&P 500 mengalami hari terburuk dalam hampir empat bulan terakhir, di tengah kekhawatiran bahwa wabah koronavirus dapat menekan pertumbuhan ekonomi global. Namun pada perdagangan kali ini kembali menguat.

Dow Jones naik 112 poin atau 0,39%. S&P 500 naik 17,75 poin atau 0,55% dan Nasdaq naik 68,5 poin atau 0,76%. Demikian dilansir dari Reuters, Selasa (28/1/2020).

Pasar di seluruh dunia stabil karena Kepala Organisasi Kesehatan Dunia mengatakan yakin dengan kemampuan China untuk menahan wabah virus yang telah menewaskan 106 orang tersebut.

Menurut Analis Citi Tobias Levkovich, ekonomi dan pasar AS memang belum terlalu terpengaruh terhadap perlambatan besar karena wabah virus. Pasalnya, investor masih menaruh fokus pada ekonomi di dalam negeri.

Investor terus mencermati hasil Apple Inc setelah pasar tutup. Nikkei Asian Review melaporkan bahwa rencana perusahaan untuk meningkatkan produksi iPhone sebesar 10% pada semester pertama tahun ini dapat mencapai hambatan karena corona virus menyebar di pasar utama seperti China. Raksasa industri AS 3M Co sahamnya turun 2,3% setelah perusahaan memperkirakan laba 2020 di bawah ekspektasi dan nyaris melewatkan perkiraan pendapatan triwulanan, karena menghadapi penurunan permintaan di Asia.