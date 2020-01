NEW YORK - Harga minyak mentah anjlok hingga 2% ke posisi terendahnya dalam tiga bulan terakhir. Hal ini karena meningkatnya angka kematian dari virus Korona serta pembatasan perjalanana ke China memicu perlambatan permintaan minyak.

Melansir Reuters, Jakarta, Selasa (28/1/2020), minyak mentah Brent ditutup pada USD59,32 per barel kehilangan USD1,37 atau 2,3%, terendah sejak 21 Oktober. Sementara itu WTI, Minyak mentah AS ditutup pada USD53,14 per barel, turun USD1,05, atau 1,9%, terendah sejak 2 Oktober.

Bursa saham global, yang cenderung diikuti oleh harga minyak, juga merosot karena investor semakin cemas tentang krisis yang meluas. Permintaan melonjak untuk aset safe-haven, seperti yen Jepang dan Treasury note.

Jumlah korban dari coronavirus naik menjadi 81 dan pemerintah China memperpanjang liburan Tahun Baru Imlek hingga 2 Februari. Hal ini untuk menjaga sebanyak mungkin orang di rumah untuk mencegah penyebaran virus lebih lanjut.

"Itulah sebabnya minyak mengambil ini begitu sulit karena ini benar-benar bisa berubah menjadi penurunan tajam dalam permintaan setidaknya untuk sementara waktu," kata John Kilduff, mitra di Again Capital LLC di New York.

Penguncian semakin banyak kota-kota China dan penerbangan dibatalkan mengancam salah satu daerah pertumbuhan permintaan minyak global yang paling stabil, dengan bahan bakar jet menyumbang sekitar 15% dari pertumbuhan permintaan di Cina, kata RBC Capital Markets dalam sebuah laporan.

Namun, kekhawatiran atas pelonggaran konsumsi bahan bakar jet saat ini terbatas di China.

Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, sekutu dalam Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC), mencoba untuk mengecilkan dampak virus pada hari Senin, dengan Riyadh, pemimpin OPEC secara de-facto, mengatakan kelompok itu dapat menanggapi setiap perubahan permintaan.

Sumber OPEC mengatakan ada "diskusi awal" di antara OPEC+ untuk perpanjangan pemotongan pasokan minyak saat ini di luar Maret, dan kemungkinan pemotongan lebih dalam juga merupakan pilihan, jika ada kebutuhan, dan jika penyebaran virus Cina berdampak pada permintaan minyak.

Menteri Energi Arab Saudi Pangeran Abdulaziz bin Salman Al-Saud mengatakan dia merasa yakin virus baru akan terkandung.

OPEC dan sekutunya termasuk Rusia, sebuah kelompok yang dikenal sebagai OPEC+, telah menahan pasokan untuk mendukung harga minyak selama hampir tiga tahun dan pada 1 Januari meningkatkan pengurangan output yang disepakati sebesar 500.000 barel per hari (bpd) menjadi 1,7 juta barel per hari hingga Maret.

Harga minyak mentah Brent telah turun hampir seperlima sejak lonjakan ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran secara singkat mengangkat harga di atas USD70 per barel pada 8 Januari.

Kerugian sejak terlepas dari penurunan 75% dalam output dari Libya menjadi kurang dari 300.000 barel per hari karena blokade ladang minyak yang sedang berlangsung.

