NEW YORK - Harga minyak jatuh pada perdagangan Jumat waktu setempat karena meningkatnya kekhawatiran tentang kerusakan ekonomi dari virus corona atau coronavirus yang telah menyebar dari China ke sekitar 20 negara dan menewaskan lebih dari 200 orang.

Melansir Reuters, Jakarta, Sabtu (1/2/2020), harga minyak mentah brent turun 13 sen menjadi USD58,16 per barel dan turun sekitar 4% pada minggu ini. Sementara, harga minyak West Texas Intermediate (WTI) AS turun 58 sen untuk mengakhiri sesi di USD51,56 per barel, turun 4,8% pada minggu ini. Bahkan selama perdaganagn, harga sempat merosot ke level USD50,97 per barel, terendah sejak awal Agustus 2019.

Padahal, harga minyak sempat mendapat dukungan setelah Menteri Energi Rusia Alexander Novak mengatakan Rusia siap untuk mengedepankan pertemuan OPEC dan sekutunya hingga Februari dari Maret untuk mengatasi kemungkinan terpukulnya permintaan minyak global dari virus.

Novak sedang dalam diskusi dengan pemimpin OPEC Arab Saudi dan bahwa negara-negara penghasil minyak akan membutuhkan beberapa hari lagi untuk menilai dampak dan memutuskan tanggal pertemuan.

“Siap untuk bertindak lagi jika perlu tetapi dapat menerima rasa sakit jangka pendek untuk saat ini dengan harapan bahwa konsekuensi ekonomi tidak akan seburuk yang ditakuti orang dan (harga) akan bangkit kembali ke tingkat yang lebih dapat diterima pada tingkatnya. sendiri,” kata analis pasar senior di OANDA Craig Erlam.

Gangguan dalam rantai pasokan dan pembatasan perjalanan mendorong para ekonom untuk meredam ekspektasi pertumbuhan China. Goldman Sachs mengatakan virus korona kemungkinan akan mencukur 0,4% dari pertumbuhan ekonomi China pada tahun 2020 dan juga dapat menyeret ekonomi AS lebih rendah. Virus korona juga dapat mengurangi permintaan minyak China lebih dari 250.000 barel per hari (bph) pada kuartal pertama, kata para analis. "Tampaknya hampir pasti bahwa coronavirus akan mengekang pertumbuhan ekonomi China dan permintaan komoditas ini," kata analis Capital Economics dalam sebuah catatan. "Jika coronavirus memiliki efek yang sebanding dengan SARS, itu dapat mengurangi permintaan minyak China sekitar 400.000 barel per hari."