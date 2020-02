NEW YORK - Harga minyak dunia berakhir mixed pada perdagangan Kamis (6/2/2020) waktu setempat. Hal ini dikarenakan OPEC dan mitranya Rusia (OPEC+) memberikan sinyal beragam tentang kemungkinan penurunan produksi lebih lanjut untuk mengurangi dampak dari setiap pelemahan permintaan global akibat wabah koronavirus.

Melansir Reuters, Jakarta, Jumat (7/2/2020) minyak mentah Brent berjangka kehilangan 35 sen menjadi USD54,93 per barel. Minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS berjangka naik 20 sen menjadi USD50,95 per barel.

Kedua kontrak naik lebih dari USD1 per barel lebih awal, kemudian kenaikan mulai mereda. Hal ini disebabkan para pedagang menunggu untuk melihat apakah Rusia berada di atas kemungkinan pengurangan produksi lebih lanjut bersama dengan OPEC dan sekutu.

"Rusia menghujani berita ini," kata Phil Flynn, seorang analis di Price Futures Group di Chicago.

"Pemotongan produksi mungkin diperlukan untuk keluar dari penghancuran permintaan jangka pendek," tambahnya.

Imbas wabah koronavirus telah melemahkan permintaan energi, panel teknis OPEC + telah merekomendasikan pengurangan produksi minyak sementara sebesar 600.000 barel per hari (bpd), kata dua sumber. Panel mengusulkan agar pemotongan segera dimulai dan berlanjut sampai Juni jika semua anggota menyetujuinya, kata sebuah sumber.

Komite Teknis Bersama (JTC) menasihati kelompok OPEC + tetapi tidak membuat keputusan. Wabah coronavirus telah mengakibatkan karantina dan memutuskan ribuan penerbangan ke China.

Korban tewasnya telah meningkat menjadi lebih dari 550 di China, ekonomi terbesar kedua di dunia dan pusat penyebaran. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan masih terlalu dini untuk mengatakan bahwa penyakit itu telah memuncak di Cina, tetapi mencatat bahwa hari Rabu adalah hari pertama jumlah kasus baru di China telah menurun.

Berharap wabah ini mungkin telah menyuntikkan optimisme ke pasar minyak yang telah jatuh lebih dari 15% tahun ini. Selama dua hari terakhir, pasar keuangan telah didukung oleh laporan yang belum dikonfirmasi tentang kemungkinan kemajuan dalam memproduksi obat untuk melawan virus corona.

Di China, penjualan jangka pendek minyak mentah dan gas alam cair hampir terhenti minggu ini karena coronavirus memperlambat aktivitas ekonomi dan memangkas permintaan. Kontrak bulan depan baik Brent dan WTI tetap dalam contango LCOc1-LCOc2, dengan kontrak berjangka lebih panjang dengan premi untuk kontrak bertanggal lebih pendek, yang menunjukkan pasar melihat pasokan yang cukup atau penurunan permintaan minyak mentah.

Secara terpisah, China pada hari Kamis mengatakan akan membagi dua tarif tambahan yang dikenakan terhadap 1.717 barang AS tahun lalu setelah penandatanganan perjanjian perdagangan Fase 1 antara kedua negara. "Ini membuat tujuan China untuk meningkatkan pembelian AS menjadi USD200 miliar selama dua tahun ke depan lebih dapat dicapai," kata JBC Energy dalam sebuah catatan.

(rzy)