BANDUNG - Beberapa komoditas bahan pokok di Kota Bandung mengalami kenaikan harga. Seperti harga harga cabai rawit merah Rp82.500 per kilogram dan cabai tanjung berkisar dari Rp60 ribu hingga Rp70 ribu per kilogram.

Harga bawang putih mencapai Rp50 ribu per kilogram. Beberapa alasan kenaikan bahan pokok ini, karena karena gagal panen dan serangan hama yang menimpa petani cabai.

Terkait kenaikan harga bawang putih, dikarenakan adanya penimbunan barang yang dilakukan oleh salah satu importir di Karawang Timur, Jawa Barat.

"Setelah ada kemungkinan menyetop impor bawang putih dari China dan ada penimbunan, kurun waktu 31 Januari hingga awal Februari menjadi Rp56 ribu sampai Rp60 ribu per kilogram. Kenaikannya seratus persen," kata Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Kota Bandung, Elly Wasliah, di Bandung, Kamis (13/2/2020).

Kalau tidak ada penimbunan, stok bawang putih, seharusnya hingga Maret di Kota Bandung aman. Saat ini pihaknya mendorong agar harga kembali stabil.

"Kita berharap bawang putih yang ditimbun 150 ton segera disalurkan ke distributor Kota Bandung," ucapnya.

Pasalnya kebutuhan bawang putih di Bandung, cukup tinggi. Dari data yang ia dapatkan, diketahui kebutuhan bawang putih mencapai puluhan ton per harinya.

"Kebutuhan per hari di Bandung bawang putih mencapai 93 ton," katanya.

Untuk harga komoditas lainnya, lanjut Elly relatif normal. Di antaranya seperti bawang merah Rp30 ribu per kilogram, daging ayam Rp34 ribu per kilogram dan telur ayam Rp24 ribu per kilogram.

