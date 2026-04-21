Zulhas Pastikan Pangan Jamaah Haji RI Aman di Tengah Perang, Ada Makanan Siap Saji

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan pasokan pangan untuk jamaah haji Indonesia tetap aman meskipun dihadapkan pada situasi gejolak geopolitik global imbas perang AS-Israel vs Iran.

Dia menyampaikan bahwa pemerintah telah mendapatkan jaminan dari otoritas terkait bahwa kebutuhan konsumsi jamaah haji akan terpenuhi dengan baik. Dia menegaskan bahwa jamaah tidak perlu khawatir mengenai ketersediaan makanan selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.

"Soal makan jamaah haji, Pak Menteri Haji mengatakan aman, walaupun ada di sana geopolitik. Tapi jamaah haji soal makan engak usah khawatir. Ada makanan siap saji, ada makanan di sana Insya Allah cukup lengkap," tegas Zulhas sapaan akrabnya dalam konferensi pers, Selasa (21/4/2026).

Zulhas juga menjelaskan bahwa pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas layanan konsumsi bagi jamaah, termasuk mendorong penggunaan bahan pangan dari Indonesia. Hal ini sejalan dengan praktik restoran internasional di Tanah Air yang menggunakan bahan baku dari negara asalnya.

"Tidak kurang apapun makanan aman untuk jamaah haji Indonesia, termasuk tentu buat kita juga stok pangan kita cukup, apakah beras, apakah jagung, apakah ikan, apakah telur ayam, buah, sayur cukup untuk Indonesia," lanjutnya.