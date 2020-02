JAKARTA - Penyelenggaraan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil tahun anggaran 2019 masih berlangsung. Pelaksanaan tes ini menuai beragam cerita unik nan haru mulai dari para peserta hingga panitianya.

Cerita-cerita penyelenggaraan SKD CPNS ini kerap dibagikan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui akun Twitter resminya. Di antaranya ada peluang bisnis yang dimanfaatkan salah seorang pedagang hingga perjuangan para peserta untuk mengikuti tes SKD, diinfus hingga alami kecelakaan namun berhasil mencapai passing grade.

Pada Minggu (16/2/2020) Okezone merangkum cerita peserta SKD CPNS.

1. Peluang Bisnis dalam Penyelenggaraan SKD

Penyelenggaraan SKD CPNS Kementerian Hukum dan HAM di titik lokasi Jambi ternyata betul-betul dipandang sebagai peluang bisnis dan dimanfaatkan secara baik oleh seorang ibu. Ibu ini diketahui membuka bisnis sewa sepatu yang sesuai dengan persyaratan mengikuti seleksi CPNS.

“Hai #SobatBKN sembari menunggu sesi selanjutnya dimulai mimin sempat jalan2 di sekeliling tilok SKD Kemenkumham Jambi. Terdapat pedagang yang kreatif dengan memanfaatkan momen penerimaan #CPNS2019 kali ini. #TheNewEpicBattle,” tulis BKN dalam unggahan Twitternya @BKNgoid, dilansir Okezone, Minggu (16/2/2020)

Sepatu yang disediakan pun berbagai macam. Mulai dari sepatu flat shoes hingga sepatu casual yang mayoritas berwarna hitam.

"Selain berjualan minuman, mereka juga menyewakan sepatu yang sesuai dengan persyaratan dari panitia penyelenggara Seleksi #CPNS2019. Not for sale shoes but only for rent so many more looking change. #TheNewEpicBattle,” lanjut BKN.

Seperti yang telah diketahui sebelumnya, dalam menempuh SKD, para peserta harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Salah satunya adalah mengenakan kemeja putih, untuk pria memakai celana dan wanita memakai rok berwarna gelap serta bagi yang berhijab menggunakan jilbab berwarna hitam. Dan aturan lain yang juga penting adalah memakai sepatu.

2. Telat Jadi Sebab Utama Peserta Gagal Ikut SKD

Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat setidaknya ada 180.861 peserta CPNS 2019 per 7 Febuari 2020 yang gagal mengikuti SKD. Penyebab utamanya diketahui adalah terlambat sampai ke titik lokasi ujian dilaksanakan.

“Keterlambatan menjadi salah satu alasan tertinggi ketidakhadiran. Untuk itu diinformasikan kepada seluruh peserta yang akan mengikuti SKD untuk hadir minimal 60 menit sebelum jam dimulai masuk ke ruang tes. Hal itu sesuai ketentuan tata tertib yang tertuang dalam Peraturan BKN Nomor 50 tahun 2019,” ungkap Plt Kepala Biro Humas BKN Paryono.

3. Terjang Genangan Air Untuk Ikut Tes

Perjuangan mengikuti tes SKD CPNS 2019 terlihat dalam penyelenggaraannya di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Terlihat dalam gambar yang diunggah dalam unggahan Twitter BKN, para peserta yang mayoritas perempuan dengan mengenakan rok panjang ini harus melalui jalan yang tergenang air untuk menuju titik lokasi ujian.

“#SobatBKN Ini PerjuanganMU tilok SKD di Kota balikpapan saat hujan membasahi bumi 😇, PerjuanganMU belum usai,” tulis BKN dalam unggahan Twitternya.

4. Petugas Ingatkan Peserta dengan Berkeliling Menggunakan Toa

Dalam video yang diunggah BKN dalam akun Twitter resminya @BKNgoid, nampak seorang petugas berkeliling menggunakan sepeda motor menyusuri sekitaran titik lokasi pelaksanaan tes SKD Pekanbaru untuk mengingatkan peserta bahwa tes akan segera dimulai. Petugas ini pun juga terlihat menggunakan toa sebagai pengeras suaranya.

"Demi apa coba, kalau bukan demi kalian #SobatBKN para peserta SKD #CPNS2019. Panitia Seleksi CPNS di tilok Pekanbaru ini rela keliling gedung sembari membawa Toa agar peserta melaksanakan tes tepat pada waktunya," tulis BKN dalam unggahannya.

Petugas itu setidaknya mengulangi peringatan sebanyak dua kali dalam video tersebut. Peringatan ini diberikan dengan tujuan agar peserta tes dapat datang tepat waktu. "Diberitahukan untuk sesi pertama, jam 07.30 akan di tutup. Harap segera dipersiapkan, cepat cepat cepat," kata Petugas dalam video.

5. Kerjakan Ujian Sambil Diinfus

Sakit hingga harus diopname tak mematahkan semangat salah satu peserta ujian SKD CPNS di titik lokasi SMKN 1 Praya Tengah Kab Lombok Barat. Peserta yang diketahui bernama Rena terlihat mengerjakan ujian dengan infus yang melekat di tangannya.

"#SobatBKN Perjuangan Renia yag sedang sakit dan diharuskan opname ini patut diancungi . Berbekal infus Yang melekat dan tim medis yang siaga, ujian SKD (8-02-2020) tilok SMKN 1 Praya Tengah Kab Lom. Barat. Mimin do'akan ya lekas sembuh dan tahun depan bisa jadi ASN kaya mimin," tulis BKN dalam Twitternya.

6. Tinggalkan Resepsi Pernikahan Demi Ikut Tes SKD

Cerita unik tak henti-hentinya mengalir di tengah penyelenggaraan tes SKD CPNS tahun anggaran 2019. Oktaviana, diketahui baru saja menggelar akad nikahnya dengan sang suami, namun terpaksa harus meninggalkan suaminya di acara resepsi demi ikut tes SKD CPNS.

Saat hadir dalam tes SKD CPNS, Oktaviana pun masih terlihat memakai riasan pernikahan dan motif henna di tangan kanannya.

“#SobatBKN Oktaviana Setyaningrum, baru melangsungkan akad nikah pd pukul 09.00 WITA dn resepsi pd pukul 11.00 WITA. Ia terpaksa hrs meninggalkan suaminya di acara resepsi demi mengikuti tes SKD di Tilok Pemprov Kaltim

7. Lolos Passing Grade Setelah Terlibat Kecelakaan

Kejadian yang tak diharapkan terkadang datang saat ada agenda penting yang berlangsung. Begitu pula yang dirasakan salah satu peserta SKD asal Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat (Kalbar) yang mengalami kecelakaan saat menuju lokasi tes SKD.

“#SobatBKN Peserta Kab. Sambas, KalBar, mengalamai kecelakaan saat menuju tilok,” tulis BKN, seperti dikutip Okezone, Minggu (16/2/2020)

Peserta tersebut hadir untuk mengerjakan tes SKD dengan balutan plaster pada kening sebelah kiri dan area atas bibirnya. Namun yang mengagetkan adalah peserta yang tak disebutkan namanya ini berhasil lolos passing grade.

“Dan hasilnya lulus Passing Grade. Mimin terharu padaMU 🤗 #NewEpicBattle,” lanjut BKN.

8. Tim Seleksi SKD Pakai Baju Daerah

Seperti tak mau kalah dengan peserta SKD, tim seleksi pun ikut melakukan hal menarik saat penyelenggaran tes SKD di Bangka Belitung. Tim seleksi ini memakai baju adat daerah untuk menunjukkan semangat mereka.

"#SobatBKN Tim seleksi SKD menggunakan pakaian adat Bangka Belitung, tilok Kepulauan Kantor Gubernur Bangka Belitung. Semangat," tulis BKN dalam unggahan Twitternya.

Tim seleksi SKD perempuan memakai rok berbahan kain tenun dengan motif khas Bangka Belitung, sedangkan yang pria mengenakan celana panjang berwarna kuning. Baik perempuan dan pria tetap mengenakan rompi khusus panitia seleksi CPNS.

9. 32 Ibu Hamil Ikut Tes SKD

Bila hanya satu orang ibu hamil saja yang mengikuti tes SKD bukan hal unik dan mencenangkan namanya. Di titik lokasi Gedung Idham Chalid, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan ada 32 ibu hamil yang mengikuti tes SKD.

“32 peserta Ibu Hamil SKD instansi Pemkot Banjarbaru di Tilok Kalimantan Selatan pada Senin, 10 Februari 2020 di Gedung Idham Chalid,” ungkap BKN.

10. Alami Hipotermia Saat Tes SKD

Salah seorang peserta perempuan yang mengikuti tes SKD CPNS dikabarkan mengalami hipotermia. Hal ini dikarenakan ruangan yang dingin.

"#SobatBKN, Bukan hanya hawa gunung yg bisa bikin "hipotermia", tapi hawa ac pun bisa lhoo... Keep strong dan fit yaa," tulis BKN.

11. Peserta Disabilitas Lolos Passing Grade dengan Nilai Cantik

Peserta ini diketahui lulus passing grade dengan nilai 100 dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), 100 dalam Tes Intelegensi Umum (TIU), dan 142 dalam Tes Karakteristik Pribadi (TKP) untuk formasi disabilitas analia data dan informasi.

"Semangat pagi #SobatBKN, ada kabar baik nich dari @kementan. Pada sesi terakhir pelaksanaan tes SKD #CPNS2019 ada kawan kita dr formasi Disabilitas lulus PG dengan nilai cantik secantik orangnya 100TWK, 100 TIU, 142 TKP u/ formasi analia data & informasi," jelas BKN.

