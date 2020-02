JAKARTA - Rental atau menyewakan PlayStation (PS) akan menjadi sebuah ladang bisnis yang menjanjikan bila dibuka pada lokasi yang tepat.

Bisnis ini akan lebih berkembang jika dijalankan di tempat dengan populasi anak-anak dan remaja yang tinggi. Hal ini dikarenakan permaina ini sangat digandrungi oleh anak-anak dan remaja

Dalam bisnis rental PS, ada jam-jam tertentu yang harus kamu perhatikan. Jangan sampai kamu kedatangan pelanggan yang merupakan anak sekolah pada jam sekolah. Jika sampai kecolongan, bukan tidak mungkin nantinya bisnis rental PS kamu akan dipaksa tutup oleh para orangtua.

Berikut cara memulai bisnis rental PS seperti dikutip buku Top 50 Bisnis Paling Untung Bos karya Tim Aksara Plus Tahun 2013, Jakarta, Sabtu (22/2/2020)

Cara Memulai Bisnis

1. Lakukan survei untuk mencari lokasi bisnis rental PS yang bagus

2. Sediakan peralatan untuk bermain PS seperti monitor atau TV, PS, joystick dan lainnya

3. Pastikan kamu mengetahui cara mengoperasikan game tersebut

4. Cari informasi mengenai game yang sedang tren

5, Kamu harus dapat menangani masalah atau kesalahan ringan yang terjadi pada PS

Permasalan dalam Berbisnis

1. Kebisingan anak-anak yang sedang bermain PS sering dianggap menganggu kenyaman warga sekitar

2. Komplain dari para orangtua yang menuding bisnis kamu sebagai tempat yang dapat merusak anak-anak

3. Besarnya modal yang diperlukan untuk memulai bisnis rental PS

4. Sulitnya menerapkan peraturan bermain

Strategi Jitu dalam Berbisnis

1. Buatlah papan nama yang menunjukan nama bisnis rental PS kamu

2. Promosikan bisnis rental PS kamu kepada anak-anak dan remaja sekitar

3. Gunakan media promosi yang beragam seperti pamflet jika diperlukan

4. Adakan forum komunikasi dengan warga agar bisnis kamu tidak dituding sebagai pembawa hal negatif bagi anak-anak

5. Terapkan peraturan seperti memberlakukan waktu bermain maksimal 2 jam untuk setiap anak, menutup tempat saat jam sekolah dan mengadakan jeda istirahat selama 10 menit ketika azan berkumandang

Perkiraan Perhitungan Laba/Rugi

Investasi awal

Peralatan

Televisi 21 inch sebanyak 5 unit Rp3,7 juta

Playstation 2 slim 5 unit Rp7,5 juta

PS2 dualshock 2 controller 5 unit Rp250.000

Memory card 8 MB Rp350.000

Power cable+AV cable Rp200.000

Koleksi CD game Rp150.000

Meja pendek 5 unit Rp250.000

Karpet Rp500.000

Total investasi Rp12,95 juta

Biaya operasional

Biaya penyusutan peralatan Rp357.000

Sewa tempat Rp500.000

Listrik Rp500.000

Total biaya operasional Rp1,35 juta

Perhitungan laba/rugi per bulan

Omzet Rp3 juta

Biaya operasional Rp1,35 juta

BEP = total investasi awal : laba = 7,9 bulan

Dengan asumsi biaya sewa PS selama 1 jam Rp2.000. Diasumsikan pendapatan per bulan Rp3 juta. Masa manfaat aset peralatan 3 tahun dengan beban penyusutan per bulan jika nilai residunya Rp100.000 adalah sebesar Rp12,9 juta - Rp100.000 : 36 maka hasilnya dibulatkan menjadi Rp357.000 per bulan.