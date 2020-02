JAKARTA - Maskapai asal Singapura membatalkan beberapa penerbangan ke Indonesia. Pembatalan ini akan dilakukan hingga akhir Mei 2020.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, pembatalan ini bukan berarti maskapai asal Singpura benar-benar menghentikan seluruh penerbangannya ke Indonesia. Sebab, hanya membatasi frekuensi penerbangannya.

"Iya not at all. Saya kira enggak," ujarnya mengutip dari Inews TV, Sabtu (29/2/2020).

Lagi pula lanjut Retno, pembatalan penerbangan ini merupakan sesuatu hal yang wajar dalam dunia bisnis penerbangan. Apalagi situasi wabah virus korona membuat masyarakat membatasi untuk berpergian ke luar rumah.

Wabah virus korona membuat jumlah penumpang juga mengalami penurunan. Saat jumlah penumpang turun, maka maskapai untuk sementara membatasi atau menurunkan frekuensi penerbangannya agar tidak rugi.

"Banyak sekali orang membatasi untuk bepergian sehingga jumlah penumpang menjadi turun. k

Kalau turun sekali, konsekuensi logis adalah sementara menurunkan frekuensi penerbangan," jelasnya.

Sebagai informasi sebelumnya, Singapore Airlines membatalkan beberapa penerbangan ke Indonesia hingga akhir Mei, termasuk penerbangan anak perusahaan Silk Air. Pembatalan penerbangan ke Indonesia karena permintaan penerbangan menurun imbas virus korona.

"Singapore Airlines dan SilkAir untuk sementara waktu akan mengurangi layanan di seluruh jaringan kami karena lemahnya permintaan sebagai akibat dari wabah Covid-19," kata Operator Singapore Airlines dilansir dari The Star, beberapa waktu lalu.

