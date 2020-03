JAKARTA - Menurunnya angka kunjungan wisatawan lokal maupun asing imbas virus korona membuat Pemerintah Indonesia memberikan insentif penerbangan dengan diskon tiket pesawat 50% ke 10 destinasi wisata.

Selain wisatawan lokal, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga mengumumkan detail dari insentif  dikhususkan untuk wisatawan mancanegara berdasarkan asal wilayah dan masa tinggal.

Melansir dari Instagram Kemenkeu, Minggu (1/3/2020), ada 10 daftar kota tujuan wisata lokal yang dibebaskan dari pajak hotel dan restoran. Yang akan berlaku untuk 6 bulan, dimulai dari Maret 2020.

10 kota ini antara lain Danau Toba, Yogyakarta, Malang, Manado, Bali, Mandalika, Labuan Bajo, Bangka Belitung, Batam, dan Bintan. Dana ini melalui hibah Pemda senilai Rp3,3 triliun untuk kompensasi penurunan tarif pajak hotel dan restoran.

Selain dibebaskan dari pajak hotel dan restoran, terdapat juga diskon pesawat sebesar 30% dengan tujuan Batam, Denpasar, Yoygakarta, Labuan Bajo, Lombok Praya, Malang, Manado, Silangit, Tanjung Pandan, dan Bintan.

Penurunan tarif ini akan berlaku selama 3 bulan dari Maret hingga Mei 2020 untuk 25% kursi tiap penerbangannya. Dana ini melalui insentif transportasi sejumlah Rp443,3 miliar, pengurangan harga avtur Rp265,6 miliar serta pengurangan tarif pelayanan jasa penumpang pesawat udara (PJP2U) yaitu Rp99,8 miliar.

Terakhir, insentif wisatawan mancanegara berdasarkan asal wilayah dan masa tinggal minimal dua malam bagi Asia Tenggara USD20 per orang, Asia USD25 per orang, dan untuk Australia serta Oceania USD50 per orang.

Masa tinggal minimal empat malam untuk asal wilayah Eropa USD50 per orang, masa tinggal minimal 7 malam bagi asal wilayah Timur Tengah senilai USD40 per orang, serta wisatawan asal Amerika dan Afrika USD50 per orang.

Melalui insentif pada penerbangan, travel agent dan perwakilan pariwisata di luar negeri sebesar Rp298,5 miliar.