JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono berpesan pada mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) agar memiliki pengalaman lapangan sebelum menyelesaikan pendidikan strata satu atau sarjana.

“Jangan hanya kuliah 3,5 tahun lulus, nanti tidak bisa apa-apa saat memasuki dunia kerja. Harus ada pengalaman di lapangan supaya paham akan melakukan apa nanti saat menjadi engineer,” ucap Menteri Basuki dilansi dari laman Kementerian PUPR, Rabu (4/3/2020).

Dikatakan Menteri Basuki terdapat beberapa infrastruktur Kementerian PUPR di Provinsi Sulawesi Utara yang bisa dimanfaatkan sebagai training ground mahasiswa fakultas teknik. Seperti Tol Manado – Bitung, Bendungan Kuwil Kawangkoan, dan bendungan lokal.

Di samping memiliki pengalaman lapangan, Menteri Basuki juga berpesan agar mahasiswa memiliki etika akhlakul karimah. Akhlakul karimah adalah perilaku yang membuat nyaman dan bermanfaat bagi orang lain.

“Smart is a must but not sufficient. Kesuksesan orang bukan cuma karena smart, bagi saya akhlakul karimah juga penting untuk meraih sukses. Keberadaan anda harus nyaman buat masyarakat, membawa manfaat dan tidak mengancam orang lain,” tutur Menteri Basuki.

Menurut Menteri Basuki, akhlakul karimah sangat dibutuhkan karena menjadi bagian dari etika. Menteri Basuki memberi contoh, orang yang korupsi bukanlah yang tidak tahu hukum tetapi tidak memiliki akhlakul karimah. Sementara orang yang tidak korupsi memiliki etika akhlakul karimah yang baik.

