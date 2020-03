JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) masih melemah pada perdagangan sore ini. Meski demikian, Rupiah berada di level Rp14.200-an per USD. Pelemahan Rupiah senasib dengan turunnya IHSG.

Mengutip Bloomberg Dollar Index, Jumat (6/3/2020) pukul 17.02 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange melemah 67,5 poin atau 0,48% ke level Rp14.242 per USD. Rupiah bergerak di kisaran Rp14.199-Rp14.291 per USD.

Sementara itu, Yahoo Finance mencatat Rupiah melemah 56 poin atau 0,40% ke Rp14.220 per USD. Rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp14.164 per USD-Rp14.290 per USD.

Sebelumnya, dolar Amerika Serikat (AS) ditutup tergelincir ke level terendah dalam 8 minggu terakhir dalam perdagangan Kamis (5/3/2020) waktu setempat. Hal ini dikarenakan hasil treasury yang menjadi benchmark AS dalam 10 tahun jatuh imbas investor bertaruh pada pemangkasan suku bunga AS.

Pada hari Kamis, indeks dolar, yang mengukur kekuatan greenback terhadap sekeranjang enam mata uang utama lainnya, turun sekira 0,8% ke 96,639, setelah tergelincir hingga 96,608, terlemah sejak 6 Januari.

Pelonggaran kebijakan moneter di Amerika Serikat, dipicu oleh kekhawatiran tentang dampak ekonomi dari virus korona. Hal ini membahayakan reli dolar selama bertahun-tahun dan memberikan dorongan bagi mata uang di seluruh dunia.

