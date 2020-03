NEW YORK - Dolar Amerika Serikat (AS) ditutup tergelincir ke level terendah dalam 8 minggu terakhir dalam perdagangan Kamis (5/3/2020) waktu setempat. Hal ini dikarenakan hasil treasury yang menjadi benchmark AS dalam 10 tahun jatuh imbas investor bertaruh pada pemangkasan Suku Bunga AS.

Melansir Reuters, Jakarta, Jumat (6/3/2020), pada hari Kamis, indeks dolar, yang mengukur kekuatan greenback terhadap sekeranjang enam mata uang utama lainnya, turun sekira 0,8% ke 96,639, setelah tergelincir hingga 96,608, terlemah sejak 6 Januari.

Pelonggaran kebijakan moneter di Amerika Serikat, dipicu oleh kekhawatiran tentang dampak ekonomi dari virus korona. Hal ini membahayakan reli dolar selama bertahun-tahun dan memberikan dorongan bagi mata uang di seluruh dunia.

Pasar uang menetapkan pemotongan 25 basis poin dari kisaran 1% saat ini menjadi 1,25% pada pertemuan Fed berikutnya pada 18-19 Maret dan pemotongan 50 basis poin pada April.

"Pemotongan itu darurat, jadi patut bertanya-tanya, apakah Fed akan menyerang lagi seperti ini atau akankah mereka mengirim telegram ke langkah lain? Sepertinya mereka bersedia membantu pada titik mana pun, sehingga kurangnya kepercayaan terhadap uang dapat dipahami, " kata Juan Perez, pedagang valuta asing senior dan ahli strategi di Tempus Inc di Washington.

Virus corona yang menyebar cepat, yang muncul akhir tahun lalu di Cina tengah, sekarang ada di sekitar 80 negara dan telah menewaskan lebih dari 3.000 di seluruh dunia.

Terhadap yen Jepang, yang cenderung menarik investor selama masa geopolitik atau tekanan keuangan karena Jepang adalah negara kreditor terbesar di dunia, dolar turun 1,2% ke level terendah enam bulan dan terakhir di 106,22 yen.

"Wall Street turun hampir 3% di tengah jalan, sementara yield Treasury menuju ke posisi terendah sepanjang masa, keduanya bergabung untuk membebani pasangan ini," kata Ronald Simpson, direktur pelaksana analisis mata uang global di Action Economics.

Dolar menemukan sedikit dukungan dari data yang menunjukkan jumlah orang Amerika yang mengajukan tunjangan pengangguran turun pekan lalu, menunjukkan pasar tenaga kerja berada pada pijakan yang kuat meskipun wabah koronavirus.

Dolar Kanada melemah terhadap mitra AS pada hari Kamis, sehari setelah Bank of Canada memberikan penurunan suku bunga terbesar dalam lebih dari 10 tahun dan mengisyaratkan siap untuk melonggarkan lebih lanjut karena wabah coronavirus.

Sterling naik 0,7% terhadap greenback karena ekspektasi berkurang untuk penurunan suku bunga Bank of England segera untuk mengikuti langkah darurat minggu ini oleh Fed.

(rzy)