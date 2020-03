NEW YORK - Dolar Amerika Serikat (AS) beranjak pulih dari pelemahan terhadap sekeranjang mata uang pada perdagangan Rabu (4/3/2020) waktu setempat. Kenaikan tersebut sehari setelah Bank Sentral AS memangkas suku bunganya secara dadakan.

Bank sentral AS mengejutkan para investor dengan memangkas suku bunga sebesar 50 basis poin ke kisaran target 1,00% hingga 1,25%, dua minggu menjelang pertemuan kebijakan yang dijadwalkan secara berkala, dalam upaya untuk memerangi dampak ekonomi dari virus corona.

Melansir Reuters, Jakarta, Kamis (5/3/2020), indeks dolar, yang mengukur kekuatan greenback terhadap sekeranjang enam mata uang utama, adalah 0,19% lebih tinggi pada 97,315. Indeks tergelincir ke level 96,926 pada hari Selasa, level terlemah sejak 8 Januari.

"Dolar telah menemukan langkahnya setelah fase kinerja yang buruk terhadap euro dan beberapa mata uang utama lainnya," Jonathan Coughtrey, direktur pelaksana di Action Economics, mengatakan dalam sebuah catatan.

Data pada hari Rabu juga memberikan dorongan. Payroll swasta AS meningkat lebih dari yang diharapkan pada bulan Februari, menunjuk pada kekuatan pasar tenaga kerja sebelum meningkatnya kekhawatiran resesi baru-baru ini yang dipicu oleh epidemi coronavirus.

Peningkatan aktivitas sektor layanan AS ke level tertinggi satu tahun pada bulan Februari juga menunjukkan kekuatan yang mendasari dalam perekonomian meskipun wabah koronavirus.

Meski begitu, para analis ragu untuk menyerukan rebound besar untuk dolar.

"The Fed masih memiliki ruang lebih banyak untuk memotong daripada bank sentral utama lainnya," kata Karl Schamotta, kepala strategi pasar di Cambridge Global Payments di Toronto. "Apa itu artinya secara fungsional adalah bahwa kerugian dolar sedikit lebih besar."

Pada hari Rabu, euro, yang telah menjadi salah satu mata uang yang ambil untung dari pelemahan dolar ditutup melemah 0,28% ke USD1,114.

"Dengan ECB akan memotong segera, itu telah mengempiskan balon euro sedikit," Stephen Innes, kepala strategi pasar di penyedia layanan FX Australia AxiCorp, mengatakan, mengacu pada Bank Sentral Eropa.

Pasar uang di zona euro memberi harga peluang 90% bahwa ECB akan memangkas suku bunga simpanannya, sekarang minus 0,50%, sebesar 10 basis poin minggu depan.

Dolar Kanada melemah terhadap greenback pada hari Rabu setelah Bank of Canada memangkas suku bunga acuan menjadi 1,25% dari 1,75% karena wabah coronavirus dan mengatakan siap untuk memotong lagi jika diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Sterling naik 0,44% terhadap dolar, karena Gubernur Bank of England yang baru Andrew Bailey melukai ekspektasi untuk penurunan suku bunga BoE dengan mengatakan bahwa segala tindakan untuk melawan pukulan ekonomi dari wabah coronavirus akan lebih baik dilakukan bersama-sama dengan pemerintah Inggris.

