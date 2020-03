NEW YORK - Harga emas dunia bergerak naik 2% ke level tertinggi dalam satu minggu ini pada perdagangan Kamis (5/3/2020) waktu setempat. Hal ini dikarenakan kekhawatiran akan penyebaran global dari Virus Korona atau Covid-19 membuat investor mencari investasi aman.

Melansir Reuters, Jumat (6/3/2020), harga emas di pasar spot naik 1,9% ke USD1.666,16 per ons. Sementara itu, Emas berjangka AS naik 1,5% ke USD1.668 per ons.

"Jelas karena pasar ekuitas berada di bawah tekanan dan ada lebih banyak kekhawatiran tentang coronavirus, jadi jelas kita melihat uang mengalir keluar dari aset berisiko ke tempat yang aman seperti emas," kata David Meger, direktur perdagangan logam di High Ridge Futures.

“Selain itu, kami terus memandang emas sebagai lindung nilai klasik terhadap membanjirnya likuiditas bank sentral global. Emas terus memimpin biaya dan terus menjadi investasi alternatif favorit kami di luar sana," tambahnya.

Pasar ekuitas mereda setelah California mengumumkan keadaan darurat terkait epidemi tersebut ketika jumlah kematian meningkat di Amerika Serikat. Sekarang ada lebih dari 90.000 kasus virus corona COVID-19 secara global, dengan lebih dari 3.000 kematian.

Dana Moneter Internasional mengatakan pada hari Rabu bahwa penyebaran global telah menghancurkan harapan untuk pertumbuhan yang lebih kuat tahun ini. Sementara laporan Fed menunjukkan ada tanda-tanda epidemi mulai membebani sentimen bisnis A.S.

The Fed AS dan Bank Kanada telah merespons dengan memotong suku bunga sebesar 50 basis poin. Pasar di zona euro memperkirakan 90% kemungkinan bahwa Bank Sentral Eropa akan memangkas suku bunga simpanannya minggu depan.

“Argumen makro Gold itu sederhana. Virus yang menyerang pertumbuhan global dan suku bunga rendah secara global akan membuat harga emas naik lebih tinggi, ”kata Edward Moya, analis pasar senior di broker OANDA, dalam sebuah catatan.

Selanjutnya mendukung bullion, indeks dolar tergelincir 0,5% ke level terendah dua bulan dekat terhadap mata uang utama, sementara yield treasury 10-tahun AS turun kembali di bawah 1%.

Di tempat lain, paladium turun 1,6% menjadi USD2.536,16 per ons.

"Sementara kami memperkirakan harga paladium menjadi lebih fluktuatif selama beberapa minggu mendatang, kami terus mengantisipasi tren akan lebih tinggi selama kuartal mendatang, didukung oleh fundamental yang kuat," kata UBS dalam sebuah catatan.

Perak naik 1,1% menjadi USD17,36 per ons, sementara platinum tergelincir 0,7% menjadi USD866,33.

(rzy)