JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) melemah pada perdagangan hari ini. Rupiah kembali terpental ke level Rp14.404 per USD mengikuti anjloknya IHSG.

Mengutip Bloomberg Dollar Index, Kamis (12/3/2020) pukul 09.30 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange melemah 30 poin atau 0,21% ke level Rp14.404 per USD. Rupiah bergerak di kisaran Rp14.384-Rp14.404 per USD.

Sementara itu, Yahoo Finance mencatat Rupiah ke level Rp14.319 per USD. Dengan pergerakan harian Rp14.319 per USD-Rp14.319 per USD.

Sebelumnya, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka merosot tajam pada perdagangan hari ini. IHSG turun 188,5 poin atau 3,65% ke level 4.965,52.

Mengawali perdagangan hari ini, terdapat 29 saham menguat, 163 saham melemah, dan 70 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp189,09 miliar dari 172,9 juta lembar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 turun 41,6 poin atau 5,1% menjadi 778,16, indeks Jakarta Islamic Index (JII) turun 24,6 poin atau 4,5% ke 517,64, indeks IDX30 turun 22,1 poin atau 4,9% ke 427,73 dan indeks MNC36 turun 13,6 poin atau 4,7% ke level 275,11.

