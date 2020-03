NEW YORK - Harga emas kembali turun pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis pagi WIB) setelah menguat 1,3% di awal sesi karena investor menjual logam mulia untuk menutupi margin pasar saham yang merosot akibat penyebaran global virus korona atau coronavirus (Covid-19).

Melansir Reuters, Jakarta, Kamis (12/3/2020), harga emas di pasar spot turun 0,4% menjadi USD1.642.98 per ounce, sedangkan emas berjangka AS turun 0,2% ke USD1.642.30 per ounce.

Bursa saham AS merosot, sebagian besar menghapus kenaikan hari Selasa, karena investor skeptis tentang stimulus Presiden Donald Trump berencana untuk mengurangi dampak dari wabah virus korona.

"Aksi harga (dalam emas) cukup beragam. Kekhawatiran akan virus korona di pasar ekuitas terus menawarkan dukungan, " kata ahli strategi komoditas di TD Securities Ryan McKay.

"Bank-bank sentral global juga menawarkan stimulus. "

"Pada saat yang sama, emas dijual saat pasar ekuitas mengalami hari yang buruk untuk menutupi margin. Saya pikir ceritanya belum berubah banyak selama beberapa minggu," tambahnya.

Secara global, ada lebih dari 119.000 kasus coronavirus yang dikonfirmasi

Gedung Putih dan Kongres menegosiasikan langkah-langkah stimulus pada Selasa, meskipun tidak ada tanda langsung kesepakatan.

