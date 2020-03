JAKARTA - Bank Sentral Amerika Serikat (AS) Federal Reserve (The Fed) berencana untuk melakukan penyuntikan likuiditas ke dalam sistem perbankan. Hal ini dilakukannya sebagai upaya stimulus positif bagi pasar keuangan AS dan global.

Direktur PT Anugerah Mega Investama Hans Kwee mengatakan selain penyuntikan likuiditas, The Fed juga akan melakukan peningkatan operasi pendanaan overnight senilai lebih dari USD500 miliar.

"The Fed berencana menyuntikkan likuiditas ke dalam sistem perbankan. The Fed mengatakan akan meningkatkan operasi pendanaan overnight lebih dari USD500 miliar," ujar Hans Kwee dalam keterangan tertulisnya kepada Okezone, Jakarta, Minggu (15/3/2020).

Selain itu, The Fed juga berencana menawarkan lebih banyak operasi repurchase agreement (repo) senilai USD1 triliun. Perluasan jenis sekuritas juga akan segera dilakukan oleh The Fed.

"Lalu berencana menawarkan lebih banyak operasi repo senilai USD1 triliun, dan memperluas jenis sekuritas yang akan dibeli di pasar," tambah Hans Kwee.

Sementara itu, Federal Reserve Bank of New York minggu ini telah memperkenalkan operasi repurchase agreement baru. Tindakan ini diikuti dengan pembelian US Treasury beberapa tenor.

"Federal Reserve Bank of New York memperkenalkan operasi repo baru pekan ini senilai USD1,5 triliun dan mulai membeli US Treasury beberapa tenor," jelas Hans Kwee.

Tidak hanya itu, Federal Reserve juga akan mulai melakukan pembelian obligasi Treasury di semua tenor. Pembelian ini dimulai dengan obligasi 30 tahun.

"Federal Reserve (Fed) akan mulai membeli obligasi Treasury di semua tenor, yang dimulai dengan obligasi 30 tahun," tambah Hans.

Seluruh kebijakan yang diambil dan dilakukan The Fed ini dengan tujuan untuk memberikan sentimen positif dalam pasar keuangan tidak hanya di Amerika Serikat melainkan pasar keuangan global.

