Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

The Fed Diprediksi Tahan Suku Bunga Acuan di Level 4,25%-4,5%

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Minggu, 04 Mei 2025 |08:30 WIB
The Fed Diprediksi Tahan Suku Bunga Acuan di Level 4,25%-4,5%
The Fed Diprediksi Tahan Suku Bunga Acuan di Level 4,25%-4,5% (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA – Bank sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve diprediksi menahan suku bunga acuan Fed Funds Rate (FFR) di level 4,25% - 4,5% pada pertemuan pekan depan.

Sesuai jadwal, Federal Open Market Committee (FOMC) mulai digelar pada 6 Mei dengan pengambilan kebijakan FFR pada 7 Mei (waktu setempat) atau Kamis dini hari waktu Indonesia.

1. Suku Bunga The Fed

Peluang penurunan suku bunga acuan oleh Federal Reserve diperkirakan masih jauh dari ekspektasi. 


Data dari FedWatch Tool milik CME Group, diakses Sabtu malam pukul 22:12 WIB, menunjukkan bahwa probabilitas pemangkasan suku bunga hanya 2,8%, sementara sebesar 97,2% meyakini Fed akan menahan FFR.


"The Fed masih berada dalam fase menunggu sambil memantau dampak kebijakan tarif terhadap inflasi," kata Ekonom Oxford Economics, Nancy Vanden Houten, dilansir Forbes, Minggu (4/5/2025).

2. Data Inflasi dan Tenaga Kerja

Sikap "wait and see" disebut telah menjadi pilihan The Fed sepanjang tahun ini. 


Ekspektasi FFR masih bertahan di level yang sama juga datang dari sejumlah raksasa perbankan, seperti Barclays dan Goldman Sachs.


Keduanya menggeser prediksi waktu penurunan suku bunga ke Juli, dari sebelumnya Juni, demikian menurut laporan yang diterbitkan pada Jumat kemarin.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/320/3045719/the-fed-diprediksi-turunkan-suku-bunga-di-september-dan-november-2024-LO2wWCSocC.jpg
The Fed Diprediksi Turunkan Suku Bunga di September dan November 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/320/3044514/ojk-prediksi-the-fed-pangkas-suku-bunga-3-kali-tahun-ini-FstDTMS0cv.jpg
OJK Prediksi The Fed Pangkas Suku Bunga 3 Kali Tahun Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/21/320/2986118/tok-the-fed-tahan-suku-bunga-acuan-5-25-5-5-53eobF1Yzm.jpg
Tok! The Fed Tahan Suku Bunga Acuan 5,25%-5,5%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/28/320/2961923/bank-sentral-as-diramal-tahan-suku-bunga-JkwPIfKaAj.jpg
Bank Sentral AS Diramal Tahan Suku Bunga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/28/320/2961800/the-fed-diproyeksi-tahan-suku-bunga-di-awal-februari-xOgT1WfOCS.jpg
The Fed Diproyeksi Tahan Suku Bunga di Awal Februari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/14/320/2938847/bank-sentral-as-tahan-suku-bunga-efek-data-ketenagakerjaan-dan-inflasi-mereda-YHI7FrMULz.jpg
Bank Sentral AS Tahan Suku Bunga Efek Data Ketenagakerjaan dan Inflasi Mereda
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement