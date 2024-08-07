The Fed Diprediksi Turunkan Suku Bunga di September dan November 2024

JAKARTA - Bank Sentral Amerika Serikat (AS), The Fed diprediksi akan memangkas suku bunga acuan atau Fed Fund Rate (FFR) pada September dan November 2024. Sehingga, FFR akan turun 50 basis poin (bps) di akhir tahun ini.

Chief Economist Citibank NA Indonesia (Citi Indonesia), Helmi Arman menilai, FFR akan dipangkas masing-masing 25 bps. Kemudian di Desember The Fed akan menormalisasi kader penurunan suku bunga acuannya.

“Ya, kita ekspektasinya cut suku bunga September dan di dua rate cut pertama itu kadarnya 50 basis poin, jadi di September dan November itu 50 basis poin,” ujar Helmi saat ditemui di Park Hyatt, Jakarta Pusat, Rabu (7/8/2024).

“Kemudian di Desember The Fed akan menormalisasi kader penurunannya, jadi sekitar 25 basis poin, jadi total 125 tahun ini,” paparnya.

Menyusul The Fed yang bakal menurunkan bunga acuannya, bagaimana dengan BI rate?

Helmi menilai, kemungkinan Bank Indonesia (BI) tidak agresif memangkas suku bunga acuan atau BI rate. Diperkirakan Bank Sentral Tanah Air hanya akan memangkas suku bunga sebanyak satu kali di 2024 dengan besaran 20 bps.

“Cuman memang yang bisa menjadi ekspektasi kami memang ruang penurunan BI rate tidak sebesar ruang penurunan The Fed,” beber dia.