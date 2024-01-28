Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

The Fed Diproyeksi Tahan Suku Bunga di Awal Februari

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |14:27 WIB
The Fed Diproyeksi Tahan Suku Bunga di Awal Februari
The Fed diprediksi tahan suku bunga acuan (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Bank sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve berpeluang besar menahan suku bunga acuan Fed Rate pada pertemuan dewan kebijakan moneter pada awal Februari.

Sesuai jadwal, The Fed akan mengambil keputusan suku bunga pada Kamis dini hari (1/2). Konsensus yang disurvei Reuters membaca peluang Fed masih akan menahan Fed Rate di kisaran 5,25%-5,50%.

Sinyal ini muncul dari sejumlah komentar pejabat The Fed beberapa waktu terakhir yang memberi isyarat bahwa mereka belum akan menurunkan bunga acuan dalam waktu dekat.

Sebagian besar ekonom memperkirakan mereka akan menunggu hingga bulan Juni, mengingat masih kuatnya angka belanja rumah tangga dan ketidakpastian terhadap prospek ekonomi.

Indeks pengeluaran konsumsi pribadi atau PCE Index -sebagai ukuran inflasi pilihan The Fed- meningkat 2,6% pada bulan Desember dari tahun sebelumnya. Departemen Perdagangan melaporkan angka tersebut mendekati target bank sentral sebesar 2%.

Kendati mulai menunjukkan hasil, sejumlah pejabat Fed tampak masih meragukan penurunan inflasi akan berjalan sesuai yang diharapkan. Mereka melihat upaya menjaga laju inflasi tetap rendah masih belum cukup, sehingga melahirkan ekspektasi level Fed Rate saat ini bakal berlangsung lebih lama.

Keraguan muncul dari Presiden Fed wilayah Cleveland, Loretta Mester, yang menyebut pertemuan dewan kebijakan pada bulan Maret “mungkin" terlalu dini untuk melakukan penurunan suku bunga.

Presiden Fed wilayah Dallas, Lorie Logan, sebelumnya mengatakan adanya pelonggaran kondisi keuangan dapat memungkinkan terjaid kenaikan suku bunga lanjutan. Namun Logan mencatat ada “banyak kemajuan" menuju perekonomian yang lebih berkelanjutan, demikian dilansir Reuters, Minggu (28/1/2024).

Seorang manajer portofolio senior di Columbia Threadneedle Investments, Tiffany Wade menilai penurunan suku bunga mungkin tidak seagresif yang diharapkan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/04/320/3136074/the_fed-J6Kw_large.jpg
The Fed Diprediksi Tahan Suku Bunga Acuan di Level 4,25%-4,5%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/320/3045719/the-fed-diprediksi-turunkan-suku-bunga-di-september-dan-november-2024-LO2wWCSocC.jpg
The Fed Diprediksi Turunkan Suku Bunga di September dan November 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/320/3044514/ojk-prediksi-the-fed-pangkas-suku-bunga-3-kali-tahun-ini-FstDTMS0cv.jpg
OJK Prediksi The Fed Pangkas Suku Bunga 3 Kali Tahun Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/21/320/2986118/tok-the-fed-tahan-suku-bunga-acuan-5-25-5-5-53eobF1Yzm.jpg
Tok! The Fed Tahan Suku Bunga Acuan 5,25%-5,5%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/28/320/2961923/bank-sentral-as-diramal-tahan-suku-bunga-JkwPIfKaAj.jpg
Bank Sentral AS Diramal Tahan Suku Bunga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/14/320/2938847/bank-sentral-as-tahan-suku-bunga-efek-data-ketenagakerjaan-dan-inflasi-mereda-YHI7FrMULz.jpg
Bank Sentral AS Tahan Suku Bunga Efek Data Ketenagakerjaan dan Inflasi Mereda
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement