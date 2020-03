JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) sore ini masih menguat. Namun, Rupiah masih berada di level Rp16.400-an per USD.

Mengutip Bloomberg Dollar Index, Selasa (24/3/2020) pukul 17.41 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange menguat 75 poin atau 0,45% ke level Rp16.500 per USD. Rupiah bergerak di kisaran Rp16.474-Rp16.505 per USD.

Sementara itu, Yahoo Finance juga mencatat Rupiah menguat 128 poin atau 0,77% ke Rp16.475 per USD. Dalam pergerakan hari ini, Rupiah berada di kisaran Rp16.475-Rp16.603 per USD.

Rupiah menguat di tengah penguatan dolar AS. Kurs dolar Amerika Serikat (AS) menguat pada akhir perdagangan Senin waktu setempat karena investor menunggu stimulus fiskal AS yang masih belum disetujui.

Stimulus fiskal pemerintah AS sebesar USD2 triliun dirancang untuk menngurangi dampak dari penutupan bisnis akibat penyebaran virus corona.

