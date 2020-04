JAKARTA - Bank Indonesia (BI) terus mencermati kondisi perekonomian di tengah wabah Covid-19 Untuk itu, BI menyampaikan perkembangan indikator stabilitas nilai Rupiah secara periodik.

Indikator dimaksud adalah nilai tukar dan inflasi, sebagai berikut :

Perkembangan Nilai Tukar 30 Maret - 2 April 2020

Pada akhir hari Kamis, 2 April 2020

1. Rupiah ditutup melemah di Rp16.470.

2. Yield SBN 10 tahun naik ke 8,00%.

3. DXY menguat ke level 100,18. DXY atau Indeks Dolar adalah index yang menunjukkan pergerakan dolar terhadap 6 mata uang negara utama lainnya (Euro, Yen, Poundsterling, dolar Kanada, Krona Swedia dan Franc Swiss).

4. Yield UST (US Treasury Note) 10 tahun turun ke level 0,583%. UST atau US Treasury Note merupakan surat utang negara yang dikeluarkan pemerintah US dengan tenor 1-10 tahun.

Pada pagi hari Jumat, 3 April 2020:

1. Rupiah dibuka menguat di level di Rp16.450.

2. Yield SBN 10 tahun naik ke 8,08%.

Aliran Modal Asing (Minggu I April 2020) 1. Premi Currency Default Swap (CDS) Indonesia 5 tahun naik ke 235,64 bps per 2 April 2020 dari 200,11 bps per 27 Maret 2020 dipicu oleh kekhawatiran resesi ekonomi global seiring berlanjutnya penyebaran kasus Covid-19 2. Berdasarkan data transaksi 30 Maret – 2 April 2020, nonresiden di pasar keuangan domestik net beli Rp3,28 triliun dengan net beli di pasar SBN sebesar Rp4,09 triliun, sementara net jual di pasar saham sebesar Rp0,82 triliun. 3. Berdasarkan data setelmen 30 Maret – 2 April 2020, nonresiden di pasar keuangan domestik net beli Rp0,77 triliun. Selama 2020 (ytd), nonresiden di pasar keuangan domestik tercatat net jual Rp143,99 triliun.

