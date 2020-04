JAKARTA - Harga emas naik pada perdagangan Kami waktu setempat, karena investor menanti data klaim pengangguran di Amerika Serikat (AS). Data ini menjadi petunjuk sebesar besar virus corona berdampak terhadap ekonomi AS.

Harga emas di spot naik 0,4% menjadi USD1.596.60 per ounce. Sementara emas berjangka AS naik sekitar 1% menjadi USD1.607 per ounce.

Namun demikian, kenaikan harga emas dibatasi oleh menguatnya dolar AS. Dolar bertahan pada kenaikan karena investor bergegas ke keamanan mata uang paling likuid di dunia.

Pelaku pasar menunggu laporan klaim pengangguran mingguan dari Departemen Tenaga Kerja AS untuk indikasi kesehatan ekonomi.

Goldman Sachs mengharapkan klaim pengangguran untuk melompat ke rekor 6 juta untuk minggu 22-28 Maret. Demikian dilansir dari Reuters, Jumat (3/4/2020).

Di antara logam mulia lainnya, paladium naik 3,3% menjadi USD2.289 per ounce. sementara platinum naik 0,4% menjadi USD720,64. Perak melonjak 2,2% menjadi USD14,30 per ounce.

(fbn)