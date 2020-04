JAKARTA – Pemerintah memantau stok 11 komoditas utama bahan pangan pokok menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri 1441 H. Tidak hanya stok, ketersediaan, pasokan, distribusi, dan stabilitas harga juga dijaga.

“Presiden memberi arahan bahwa untuk seluruh pangan ini perlu dijaga ketersediaan barangnya. Harus dilihat jumlah, harga, dan kualitasnya. Selain itu, tentu distribusi logistik juga diperhatikan untuk bisa tetap berjalan aman sampai ramadan dan lebaran nanti,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dilansir dari KRJogja, Jumat (3/4/2020).

Dijelaskan, untuk beras, baik dari stok yang ada maupun perkiraan hasil panen di bulan April, Mei, dan Juni 2020 akan cukup memenuhi kebutuhan ramadan hingga lebaran 2020.

Demikian pula untuk jagung, bawang merah, cabai besar, cabai rawit, daging ayam, telur ayam, dan minyak goreng. Kita punya stok yang cukup. Khusus bawang putih, lanjut Airlangga, sudah mulai diberikan persetujuan impor dan diharapkan bulan ini akan masuk dalam jumlah besar. Begitu untuk ketersediaan daging sapi/kerbau dan gula pasir

Airlangga menambahkan, pemerintah juga sudah melakukan operasi pasar untuk gula pasir. Penyediaan gula dari ex-Dumai sebanyak 20.000 ton, ex-Lampung sebanyak 33.000 ton, dan ex-industri rafinasi sebanyak 250.000 ton.

“Dari sektor gula untuk makanan dan minuman sebanyak 250 ribu (ton) tersebut telah didistribusikan ke Banten, Jabodetabek, Sumatera Utara, Banjarmasin, Samarinda, Makassar, Kalimantan Timur, Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Jawa Timur, per 31 Maret 2020,” kata Airlangga.

Sementara dari sisi harga per 1 April 2020, rinciannya untuk beras medium sebesar Rp 12.000 per kilogram. Beras premium = sebesar Rp 12.750,- per kilogram. Untuk gula pasir sebesar Rp 18.000,- per kilogram. Daging sapi = sebesar Rp 117.700,- per kilogram . Cabai rawit sebesar Rp 43.100,- per kilogram.

Cabai merah sebesar Rp 32.800,- per kilogram . Bawang merah sebesar Rp 41.250,- per kilogram. Bawang putih sebesar Rp 45.200,- per kilogram. Minyak goreng curah = sebesar Rp12.250,- per liter . Minyak goreng kemasan sebesar Rp14.700,- per liter. Daging ayam ras sebesar Rp31.050 per kilogram. Telur ayam ras Rp26.100 per kilogram.