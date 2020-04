JAKARTA - Dengan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa kota di Indonesia untuk mencegah penyebaran virus Covid-19, masyarakat tidak boleh keluar rumah.

Pemerintah gencar mensosialisasikan gerakan #DiRumahAja, yaitu melakukan segala aktivitas di rumah. Meskipun demikian, banyak hal bermanfaat yang tetap bisa dilakukan selama berada di rumah saja.

Selain bekerja dari rumah atau yang lebih dikenal luas dengan Work From Home (WFH), belajar dari rumah juga bisa menjadi pilihan untuk tetap produktif.

Menyikapi hal ini, MNC Sekuritas berkomitmen untuk menghadirkan nilai tambah bagi masyarakat Indonesia melalui penyelenggaraan MNC Sekuritas Online Festival 2020.

Pengikut MNC Sekuritas di media sosial dapat menikmati rangkaian festival secara online pada tanggal 4-6 Mei 2020 melalui Instagram Live di akun instagram @mncsekuritas.

Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina mengungkapkan bahwa Perseroan berinisiatif menggelar sharing session berupa talkshow dan tutorial di bidang-bidang yang cukup digemari kalangan milenial, sehingga mereka tetap bersemangat dan bersikap positif di tengah kondisi pandemi saat ini.

“Sebenarnya kelas online bukan sesuatu yang baru bagi MNC Sekuritas, tapi biasanya kami membahas topik keuangan dan investasi saham. Melalui rangkaian kegiatan online festival pertama di akun Instagram MNC Sekuritas ini, kami ingin lebih dekat dengan pengikut media sosial MNC Sekuritas dengan menghadirkan kelas-kelas yang menyenangkan sekaligus menginspirasi,” jelas Susy dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis (30/4/2020).

MNC Sekuritas Online Festival 2020 menghadirkan sejumlah pembicara dengan berbagai tema menarik, seperti Nutrition & Wellness Consultant Nutrifood Aldis Ruslialdi dengan tema Healthy Lifestyle while Working from Home During Ramadhan, Pimpinan Danish Culinary School Taufik Hidayat Syah dengan tema Simple Cooking for Breakfasting, dan Head of Digital Zeno Indonesia Samuel Shekhar Sucipto dengan tema Controlling Working Time during Work From Home.

Tak hanya itu, Content Creator Verawaty juga berbagi tips sederhana How to Turn Your Hobby at Home into Content Creation. Pecinta seni juga bisa belajar Simple Brush Lettering from Home dari Brush Lettering Artist Feni.

(dni)