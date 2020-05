NEW YORK - Harga emas berjangka mengalami kejatuhan pada perdagangan Kamis (30/4/2020) waktu setempat. Hal ini dikarenakan investor sedang melikuidasi posisi investasi mereka.

Melansir Reuters, Jakarta, Jumat (1/5/2020), harga emas di pasar Spot turun 1,6% menjadi USD1.683,72 per ons. Emas berjangka AS menetap atau 1,1%, pada USD1.694,20 per ons.

 Baca juga: Akhir Bulan, Harga Emas Antam Stagnan di Rp928.000/Gram

Untuk bulan ini, emas naik lebih dari 7% setelah mencapai USD1.746,50 per ons pada 14 April, tertinggi lebih dari tujuh tahun.

"Kekhawatiran tentang virus tampaknya sedikit surut karena lebih banyak negara membuka dan melonggarkan pembatasan. Tidak ada banyak penerbangan ke keselamatan seperti yang kita lihat beberapa minggu lalu." kata Edward Meir, analis di ED&F Man Capital Markets.

 Baca juga: Semakin Murah, Harga Emas Antam Turun Rp7.000 Dibanderol Rp928.000/Gram

Bullion cenderung mendapat manfaat dari langkah-langkah stimulus luas karena sering dipandang sebagai lindung nilai terhadap inflasi dan penurunan nilai mata uang.

Data menunjukkan jutaan lebih banyak orang Amerika mengajukan klaim untuk tunjangan pengangguran pekan lalu, menunjukkan PHK menyebar ke industri yang awalnya tidak secara langsung dipengaruhi oleh penutupan bisnis dan gangguan yang berkaitan dengan coronavirus.

"Klaim pengangguran jelas mungkin salah satu indikator ekonomi paling dramatis tentang bagaimana kita telah dipengaruhi oleh coronavirus dan saya tidak melihat klaim pengangguran itu berbalik dengan cepat begitu kita mulai membuka kembali," kata David Meger, direktur logam berdagang di High Ridge Futures.

Dalam logam mulia lainnya, perak tergelincir 3,1% menjadi USD14,89 per ons dan ditetapkan untuk kenaikan bulanan terbesar sejak Oktober.

Palladium naik 2% menjadi USD1,974.97 per ons, tetapi berada di jalur untuk penurunan bulanan terbesar sejak November 2015.

Platinum stabil di USD774,88 dan siap untuk kenaikan bulanan pertama dalam empat.

(rzy)