JAKARTA – Harga emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange naik pada perdagangan kemarin. Emas mendapat dukungan karena laporan yang dirilis oleh Departemen Perdagangan AS pada hari Senin menunjukkan pesanan pabrik turun 10,3% di tengah Covid-19.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni naik USD12,4 atau 0,73%, menjadi ditutup pada USD1.713,3 per ounce, dilansir dari Xinhua, Selasa (5/5/2020).

Analis mencatat bahwa pesanan cenderung terus turun karena lockdown telah menyebabkan penurunan permintaan. Dow Jones Industrial Average turun 185,53 poin, atau 0,78%, ke level 23.538,16 pada 1750 GMT, mendukung emas.

Indeks Dolar AS naik 0,44 poin, atau 0,44%, ke level 99,52 pada 1750 GMT, menyeret pertumbuhan emas.

Sementara itu harga logam mulia lainnya, Perak untuk pengiriman Juli turun 14,2 sen, atau 0,95%, menjadi ditutup pada 14,796 dolar per ons. Platinum untuk pengiriman Juli naik 4,6 dolar AS, atau 0,59%, menjadi ditutup pada 778,5 dolar AS per ounce.

