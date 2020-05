JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkomitmen untuk tetap memberikan layanan perbankan kepada masyarakat selama periode libur Idul Fitri 1441 Hijriyah. Adapun, layanan operasional terbatas diselenggarakan di 172 Kantor BRI di seluruh Indonesia mulai pukul 09.00 – 14.30 waktu setempat pada libur Lebaran pada tanggal 22 – 23 Mei 2020.

Layanan yang bisa diberikan saat operasional terbatas diantaranya pembukaan rekening simpanan, setoran dan penarikan rekening simpanan. Selain itu, nasabah juga bisa melakukan setoran pinjaman, transaksi jual beli bank notes (money changer), complain handling termasuk penanganan komplain kartu tertelan dan reissue PIN.

Bank BRI juga menyiagakan kantor operasional untuk penebusan setoran BBM / non BBM dari Pertamina dan Bulog. Disamping itu, sebanyak 38 Kantor BRI disiapkan melayani pick up services ASDP dan 62 Kantor BRI melayani pick up services Garuda Indonesia.

Perseroan juga tetap menyiapkan uang tunai Rp 37,2 triliun sebagai antisipasi meningkatnya kebutuhan uang tunai pada saat Lebaran.

“Jumlah uang yang kami siapkan tahun ini jauh lebih kecil dibandingkan tahun lalu mengingat Lebaran kali ini berlangsung di tengah pandemi. Selain itu trend transaksi masyarakat sudah beralih ke digital,” ungkap Direktur Jaringan dan Layanan BRI A.Solichin Lutfiyanto, Senin (18/5/2020).

BRI memastikan perangkat e-channel BRI seperti 18.667 mesin ATM dan 3.809 mesin CRM dalam kondisi baik untuk digunakan oleh nasabah. BRI telah menyiapkan task force khusus yang nantinya akan melakukan patroli dan pengecekan secara berkala terhadap mesin mesin tersebut, sehingga nantinya apabila terjadi suatu kendala bisa segera diatasi.

“Kami juga terus mengimbau nasabah untuk bertransaksi digital pada layanan perbankan 24 jam Bank BRI. Diantaranya Mobile Banking BRI, Internet Banking BRI, dan BRImo yang dapat dimanfaatkan nasabah bertransaksi seperti informasi saldo, beli pulsa, memberi uang saku lebaran, belanja online, membayar tagihan kartu kredit, dan masih banyak lagi.” jelas Solichin.

Sebagai alternatif bertransaksi perbankan, masyarakat juga dapat memanfaatkan Agen BRILink yang tersebar di seluruh Indonesia.

Saat ini tercatat BRI memiliki lebih dari 428 ribu Agen yang melayani transaksi perbankan seperti setor dan tarik tunai, transfer antar bank, pembayaran, isi ulang pulsa, belanja merchant, informasi rekening serta penjualan Asuransi Mikro Kecelakaan, Kesehatan dan Meninggal Dunia (AMKKM). Para agen ini beroperasi melayani transaksi keuangan masyarakat selama 7 hari dalam seminggu dan tidak sedikit yang beroperasi penuh selama 24 jam dalam sehari.

Untuk daftar kantor layanan operasional terbatas selama libur lebaran tahun 2020 dapat dilihat di website BRI www.bri.co.id. Apabila terdapat pertanyaan dan konsultasi, nasabah dapat segera menghubungi Contact BRI 14017 atau 1500017 yang melayani 24 jam.

(cm)

(fmi)